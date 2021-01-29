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公費流感疫苗明起開放全民接種 台東僅3240劑用完為止

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

衛福部疾病管制署分配購自美國進口Flublok四價流感疫苗，台東縣分配到3240劑，提供18歲以上民眾接種，明天起擴大提供尚未接種民眾施打，直到疫苗用完為止。全縣共9家院所提供服務。

明天接種院所包括關強內科診所、豐田診所、尤憲明內科小兒科診所、蔡明宏心臟內科診所、蔡文澤小兒科、李文正內科診所、仁和內科外科診所、鹿野診所和都蘭診所，但因疫苗有限，建議民眾事先詢問各院所是否仍有疫苗，以免撲空。

台東縣衛生局表示，去年度公費流感疫苗開打初期，受新冠肺炎疫情影響，民眾接種踴躍，甚至有排隊爭著接種的情況，目前疫情再度爆發，元旦至春節前又是全台流感高峰期，加上近期寒流來襲氣溫遽降，再度掀起接種熱潮。

衛生局建議，65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群最好儘快接種，不過接種後少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，可能會和其他疾病徵狀混淆，自主健康管理者最好等期滿後再接種。

流感疫苗 衛生局 疫情

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