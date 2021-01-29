福氣家族邀學生寒冬送暖 今陪宜蘭150弱勢戶採購年貨

有3000元在手，會想買什麼？宜蘭縣公益團體福氣家族，今與家樂福合作舉辦「寒冬送暖」活動，邀請家扶中心、聖方濟以及福氣家族關懷的弱勢戶，提供每戶3000元額度，在賣場內自由採購年貨、生活必需品；有家庭攜家帶眷，不用注意商品標價，採購家中必需品，一度感動落淚，「很謝謝社會的幫忙」。

福氣家族是由來自各行各業的善心人士組成，從成立迄今，會員已經超過500人，5年前開始在春節前舉辦寒冬送暖，至今從未間斷，今年則是與秀春教育基金會、壯圍獅子會、慧燈中學、聯合國際實驗教育機構等單位合作，安排220名學生當志工，還有人放下手邊工作，陪伴關懷入進入賣場採買。

福氣家族今年為寒冬送暖募集60萬元，提供150名急難救助戶、獨居長者及清寒家庭，每人3000元採購年貨；另針對山地偏鄉、交通不便的弱勢居民，則另提供150份價值1000元的福袋，將由志工親送至家門前。

今150名關懷戶分4梯次，逐一進入賣場採買，年輕媽媽鎖定嬰幼兒用品，希望讓孩子吃得飽，穿得暖，也有家長攜家帶眷，採購過年前必要的年貨；有家長見志工貼心慰問，一度感動落淚「很謝謝社會的幫忙」、「過年不用擔心荷包深淺」。