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2億改善基隆3高地社區漏水 4120戶用水改善分攤2成費用

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
2億改善基隆3高地社區漏水，4120戶用水改善只攤2成費用，圖為幸福華城社區。圖／立委蔡適應服務處提供
2億改善基隆3高地社區漏水，4120戶用水改善只攤2成費用，圖為幸福華城社區。圖／立委蔡適應服務處提供

基隆市老舊高地社區用水設備漏水嚴重，經各界多年努力爭取，克服很多的困難，將花近2億元經費，由台水公司代辦改善工程及接管用水設備，幸福華城、壯觀台北、美之國等3個社區列為第一期優先辦理對象，可改善4120戶供水，33個管理委員會都已出具同意書，近日簽約後即可啟動改善工程，2年完工。住戶負擔2成費用，設備營運費分20年從水費扣繳。

早年自來水建設經費有限，由建商自行出資設置用戶加壓受水設備取水並自行營運操作，初期設備新穎運作良好，使用數十年後逐漸老化漏水嚴重，住戶無力負擔龐大設備維修費用。

自來水公司第一區管理處長李慶興說，108年12月行政院通過「老舊高地社區用水加壓受水設備改善計畫」，社區僅需負擔2成經費，其餘8成由中央與地方編列經費，改善所有老舊社區加壓受水設備，完成後交由自來水公司操作管理，改善居民用水不便之苦。

經濟部水利署109年核定基隆幸福華城、壯觀台北、美之國等3個社區列為第一期優先辦理對象，計畫從今年到明年分2年執行完成，將在2月2日簽約。

立法委員蔡適應表示，基隆市位處丘陵山坡地，老舊社區歷年來漏水嚴重，居民亦憂慮持續漏水造成土質鬆軟，有居住安全之虞，經召開多次公聽會，積極奔波，終獲行政院通過高達30餘億元的計畫，逐年編列預算改善全國老舊高地社區用水，感謝自來水公司同仁不分日夜參加社區說明會，終於完成艱困的任務。

台水公司李嘉榮副總經理表示，首期基隆地區可改善幸福華城社區1490戶、壯觀台北社區2130戶及美之國社區500戶，全部管線汰換為最佳材質，耐用年限長達40年的石墨延性鑄鐵管，用戶外線同時更新為不銹鋼管，並以自動監控設備24小時管理供水壓力，預計於明年底前辦理完成，可改善高地社區用水無虞。

水公司指出，每個社區改善經費約5、6千萬元，費用分成兩大部分，一部分是工程費，一部分是日後設備營運費，住戶都是分攤2成，其中日後設備營運費分20年從住戶水費扣繳，減輕壓力。水公司說，引費用不高，大部分住戶多已同意，進行底的改善。

2億改善基隆3高地社區漏水，4120戶用水改善只攤2成費用，圖為幸福華城社區。圖／立委蔡適應服務處提供
2億改善基隆3高地社區漏水，4120戶用水改善只攤2成費用，圖為幸福華城社區。圖／立委蔡適應服務處提供

漏水 基隆 高地

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