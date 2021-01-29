2億改善基隆3高地社區漏水 4120戶用水改善分攤2成費用
基隆市老舊高地社區用水設備漏水嚴重，經各界多年努力爭取，克服很多的困難，將花近2億元經費，由台水公司代辦改善工程及接管用水設備，幸福華城、壯觀台北、美之國等3個社區列為第一期優先辦理對象，可改善4120戶供水，33個管理委員會都已出具同意書，近日簽約後即可啟動改善工程，2年完工。住戶負擔2成費用，設備營運費分20年從水費扣繳。
早年自來水建設經費有限，由建商自行出資設置用戶加壓受水設備取水並自行營運操作，初期設備新穎運作良好，使用數十年後逐漸老化漏水嚴重，住戶無力負擔龐大設備維修費用。
自來水公司第一區管理處長李慶興說，108年12月行政院通過「老舊高地社區用水加壓受水設備改善計畫」，社區僅需負擔2成經費，其餘8成由中央與地方編列經費，改善所有老舊社區加壓受水設備，完成後交由自來水公司操作管理，改善居民用水不便之苦。
經濟部水利署109年核定基隆幸福華城、壯觀台北、美之國等3個社區列為第一期優先辦理對象，計畫從今年到明年分2年執行完成，將在2月2日簽約。
立法委員蔡適應表示，基隆市位處丘陵山坡地，老舊社區歷年來漏水嚴重，居民亦憂慮持續漏水造成土質鬆軟，有居住安全之虞，經召開多次公聽會，積極奔波，終獲行政院通過高達30餘億元的計畫，逐年編列預算改善全國老舊高地社區用水，感謝自來水公司同仁不分日夜參加社區說明會，終於完成艱困的任務。
台水公司李嘉榮副總經理表示，首期基隆地區可改善幸福華城社區1490戶、壯觀台北社區2130戶及美之國社區500戶，全部管線汰換為最佳材質，耐用年限長達40年的石墨延性鑄鐵管，用戶外線同時更新為不銹鋼管，並以自動監控設備24小時管理供水壓力，預計於明年底前辦理完成，可改善高地社區用水無虞。
水公司指出，每個社區改善經費約5、6千萬元，費用分成兩大部分，一部分是工程費，一部分是日後設備營運費，住戶都是分攤2成，其中日後設備營運費分20年從住戶水費扣繳，減輕壓力。水公司說，引費用不高，大部分住戶多已同意，進行底的改善。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言