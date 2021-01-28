林右昌夫人巧手 農曆尾牙做刈包排骨湯感謝員工

今天是農曆12月16日，也是傳統吃尾牙的日子，這天還有吃刈包的習俗，市長夫人吳秋英特別準備包了滿滿餡料的刈包，與市長林右昌一起送給在市府第一線服務市民的員工，期許大家都能夠像刈包的別名「虎咬豬」一樣，咬掉過去一年的壞運氣，祈求來年把福氣咬住。

林右昌說，農曆12月16日是傳統吃尾牙的日子，依照民間習俗在這天還要吃刈包，夫人吳秋英特別準備包了滿滿餡料的刈包，還有美味的魚丸湯，與在市府第一線服務市民的同仁及媒體分享，希望大家都能夠像刈包的錢包形狀，個個都口袋滿滿。

吳秋英笑著說，由於食材實在超過一般家庭的需求，為了準備在尾牙這天帶給市府同仁的刈包，她昨天開始滷肉，準備好香菜、花生粉等食材，「到了晚上手都舉不起來」，林市長連忙表示「回去後會好好幫夫人按摩一下」。

吳秋英說，白嫩鬆軟的外皮配上超軟超入味滷肉、酸菜、花生糖粉、香菜末及基隆三寶之一的辣椒醬，真材實料且用料不手軟，包裝時都快無法封口了，個頭大小已經可以PK大麥克了。