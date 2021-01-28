信義親子館動土各區都有了 林右昌：整合區域社福據點

基隆信義親子館新建工程今天動土典禮，工期約1年，整合周邊醫療資源，成為區域性社福服務據點。市長林右昌說，信義親子館開工動土，將完成「一區一親子館」政策，不同其他區館在舊空間改造，信義親子館克服很大的困難，以新建方式設置。

動工典禮立委蔡適應、社會處長吳挺鋒及多位議員等和市長一起持鏟動土。獨立新建物整併托嬰及親子館的地上2層建物，總樓地板面積437平方公尺，1樓為可收托12名幼兒之社區公共托育家園；2樓為親子館，位置在基隆市立醫院外的角地臨路空間，鄰近伊甸基金會，可成為一個區域型社會福利服務據點。

建物融入基隆海港特色，透過船形概念，並利用嬰幼兒喜歡的積木及色彩方塊，與象徵嬰幼兒早期發展曲線的不規則開窗造型，堆疊出充滿童趣外觀意象，成為信義區地標之一。

林右昌指出，信義親子館開工動土，這代表在他任期屆滿前，終落實一區一親子館政策，與對市民的許諾，他感謝過程中各界支持與爭取，真的是千呼萬喚始出來，後發先至。不同其他區館在舊空間改造，他以連講三個太困難，形容信義親子館合宜的閒置建物找不到，最後以新建方式設置。

林右昌說，親子館工程經費，中央補助1700萬元，市府自籌300萬元，總經費2000萬元，用最精簡的預算推動，後續裝修與設施向中央爭取經費，希望當作明年農曆年前，送給信義區市民大禮。他說，藉這次工程將整理市醫周邊環境，例如電桿、圍牆與空間，一併整理改善。