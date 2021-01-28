快訊

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

禁飲食、高鐵春節砍自由座 交通部宣布大眾運具5大加嚴措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年蒸汽火車頭復舊後重回光隆博物館 鐵道迷朝聖

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新城鄉光隆博物館將百年老火車頭委託專家復舊整理後重新展示，充滿懷舊風情。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉光隆博物館將百年老火車頭委託專家復舊整理後重新展示，充滿懷舊風情。記者王燕華／攝影

花蓮光隆博物館收藏一輛逾百年歷史、德國製的LCK31蒸汽火車頭，因長年風吹日曬老舊斑駁，博物館將老火車頭千里迢迢送往彰化整修復舊，近日以原有面貌回到花蓮，陳列在博物館前廣場展出。

館方表示，LCK31蒸汽火車頭由德國Orenstein & koppel公司於1912年製造，1917年由台東製糖株式會社從日本購入，在花蓮與台東間鐵道運行，直到1969年因老舊報廢除役，存放在鐵路局花蓮機廠。

位於新城鄉的光隆博物館於1974年標下報廢的火車頭修復保存，後掛1組木製車篷，放在博物館廣場展示，多年來成為地標，吸引不少鐵道迷朝聖，但也因為長年日曬雨淋，多處生鏽斑駁，館方去年11月將它送到彰化委由專人復舊整理。

光隆企業執行董事曾俞翔說，為了運到彰化，請來低底盤拖車載運，受限蘇花改、雪隧隧道高度，必須改走蘇花公路、濱海公路，頗花了一番功夫。

為了保存原貌，老火車頭採「復舊如舊」方式整理，經過重新鈑金、烤漆，除了引擎、鍋爐，其餘能動的都修復了。

曾俞翔說，光隆園區就在台9線旁，是往來蘇花改必經之處，配合老火車頭重現風貌，將園區大門打造為開放場域，設置石研所咖啡館，讓過路遊客可以停下來歇歇腳，看看充滿懷舊風情的老火車頭。初一（2月12日）至元宵節（2月26日）的春節期間，博物館推出春節優惠，歡迎遊客造訪。

花蓮縣新城鄉光隆博物館將百年老火車頭委託專家復舊整理後重新展示，充滿懷舊風情。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉光隆博物館將百年老火車頭委託專家復舊整理後重新展示，充滿懷舊風情。記者王燕華／攝影

博物館 修復 鐵道迷

延伸閱讀

彰化河濱公園有影 大草坪、水域步道等建設找經費

晴天雨天都好玩！2021走春10個「宜蘭親子景點」　畫框博物館、忍者村必拍

蒸汽火車CK124迎客 鳴日號遊客參觀扇形車庫大驚喜

台灣大寬頻進軍花蓮有變數 NCC將設3大認定條件

相關新聞

百年蒸汽火車頭復舊後重回光隆博物館 鐵道迷朝聖

花蓮光隆博物館收藏一輛逾百年歷史、德國製的LCK31蒸汽火車頭，因長年風吹日曬老舊斑駁，博物館將老火車頭千里迢迢送往彰化...

信義親子館動土各區都有了 林右昌：整合區域社福據點

基隆信義親子館新建工程今天動土典禮，工期約1年，整合周邊醫療資源，成為區域性社福服務據點。市長林右昌說，信義親子館開工動...

台東郵局春節前關懷社區獨居長者 送愛民生物資

春節前，台東郵局舉辦「人間郵情、郵政有愛」關懷社區獨居長者愛心活動，希望讓獨居長者感受社會溫馨，也善盡企業社會責任，局長...

林右昌證實府秘書長黃駿逸接任 交通、產發處長也敲定

基隆市政府原秘書長李銅城到議會接任秘書長，留下府秘書長遺缺，市長林右昌今天證實秘書長人選已經確定，由產發處長黃駿逸升任。...

五十二甲濕地設休閒農場 營建署小組審查朝向原則同意

宜蘭五十二甲濕地的其他區有業者申請設置休閒農場，內政部營業署日前召開小組會議，傾向原則同意，部分計畫書內容尚需修改，全案...

南方澳跨港大橋重建進度超前 明年8月14日完工

2019年10月1日倒塌的南方澳跨港大橋，正執行重建工程，承辦的蘇花改工程處公布大橋進度，目前進度比預期超前7%，預計明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。