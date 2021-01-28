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百年蒸汽火車頭復舊後重回光隆博物館 鐵道迷朝聖
花蓮光隆博物館收藏一輛逾百年歷史、德國製的LCK31蒸汽火車頭，因長年風吹日曬老舊斑駁，博物館將老火車頭千里迢迢送往彰化整修復舊，近日以原有面貌回到花蓮，陳列在博物館前廣場展出。
館方表示，LCK31蒸汽火車頭由德國Orenstein & koppel公司於1912年製造，1917年由台東製糖株式會社從日本購入，在花蓮與台東間鐵道運行，直到1969年因老舊報廢除役，存放在鐵路局花蓮機廠。
位於新城鄉的光隆博物館於1974年標下報廢的火車頭修復保存，後掛1組木製車篷，放在博物館廣場展示，多年來成為地標，吸引不少鐵道迷朝聖，但也因為長年日曬雨淋，多處生鏽斑駁，館方去年11月將它送到彰化委由專人復舊整理。
光隆企業執行董事曾俞翔說，為了運到彰化，請來低底盤拖車載運，受限蘇花改、雪隧隧道高度，必須改走蘇花公路、濱海公路，頗花了一番功夫。
為了保存原貌，老火車頭採「復舊如舊」方式整理，經過重新鈑金、烤漆，除了引擎、鍋爐，其餘能動的都修復了。
曾俞翔說，光隆園區就在台9線旁，是往來蘇花改必經之處，配合老火車頭重現風貌，將園區大門打造為開放場域，設置石研所咖啡館，讓過路遊客可以停下來歇歇腳，看看充滿懷舊風情的老火車頭。初一（2月12日）至元宵節（2月26日）的春節期間，博物館推出春節優惠，歡迎遊客造訪。
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