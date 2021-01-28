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林右昌證實府秘書長黃駿逸接任 交通、產發處長也敲定

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌證實府秘書長黃駿逸接任，交通、產發處長也敲定。記者游明煌／攝影
林右昌證實府秘書長黃駿逸接任，交通、產發處長也敲定。記者游明煌／攝影

基隆市政府原秘書長李銅城到議會接任秘書長，留下府秘書長遺缺，市長林右昌今天證實秘書長人選已經確定，由產發處長黃駿逸升任。林右昌說，黃駿逸的學經歷和對基隆市府、市政熟稔程度，無人能出其右，對未來市政推動可以無縫拉軌。

黃駿逸在市長林右昌首任市長就任之初，就擔任市長辦公室主任及機要，後來接任研考處長、綜合發展處處長等職位，林右昌說，黃駿逸的學經歷和對基隆市府、市政熟稔程度，無人能出其右，對未來市政推動可以無縫拉軌，而且能夠貫徹執行，他十分看好他，可以讓市政團隊加速往前衝。

新任產發處長則由立委蔡適應國會辦公室主任黃健峰接任，林右昌表示，黃健峰過去對基隆市政，對中央各部會的業務非常熟稔，也協助蔡適應成為優質的立委之一，有很好的成績，能力無庸置疑。未來接任產發處長後，最重要把現在政策貫徹執行，並跟中央跟有效的連結，也為基隆向中央爭取更多的經費。

基隆市政府交通處長李綱將調任鐵道局擔任主任秘書，鐵道局負責捷運的規畫和建設，對基隆未來推動捷運如虎添翼，他樂觀其成，也非常支持他前進中央，未來對基隆在交通上有更大的助益。至於交通處長遺缺，則由原副處長蘇先知接任。

林右昌證實府秘書長黃駿逸（中）接任，交通、產發處長也敲定。記者游明煌／攝影
林右昌證實府秘書長黃駿逸（中）接任，交通、產發處長也敲定。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 蔡適應

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