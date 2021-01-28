五十二甲濕地設休閒農場 營建署小組審查朝向原則同意

宜蘭五十二甲濕地的其他區有業者申請設置休閒農場，內政部營業署日前召開小組會議，傾向原則同意，部分計畫書內容尚需修改，全案仍要送大會才算數，營建署同意的前提是，業者必須採取低密度的環境教育場域開發，場區面積三公頃，每日遊客不超過300人，期許有一個濕地開發的示範場域。

五十二甲濕地全區面積近300公頃，九成是私有地，多年來政府無力徵收，目前五十二曱的保育利用計畫書還在中央討論中。五十二甲藝術農場申請設置的位置不是核心區，而是保育利用計畫書裡的其他區，業者設置休閒農場去年對外開放，因為是未核准的休閒農場，遭縣府依照區域計畫法開罰30萬元。

邱姓業者後來循申請程序提送計畫書，日前送進內政部營建署工作小組會議討論，原則同意業者的申請計畫書，但還需要修改，包括營建計畫，放流水管制計畫書，垃圾清理及客載量等，都必須要有更完整詳細的內容及數據，將來如果有設露營地，不能有烤肉或唱歌等行為。

業者去年在園區飼養的鹿及羊，最近陸續產下好幾隻寶寶，內政部營建署希望打造一座低密度開發的環境教育場域，讓地主了解畫設濕地不是那麼可怕。縣政府農業處也告訴業者，此一休閒農場開發案，與一般的休閒農場開發案不同，建議與宜蘭大學環境教育的教授討論開發方案。