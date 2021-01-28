落實防疫兼做公益 羅東博愛醫院不辦尾牙改發愛心禮券
配合新冠肺炎防疫工作，擁有1729名雇員的羅東博愛醫院，今宣布取消年度尾牙餐宴，經費改向聯合勸募基金會採購愛心禮券，院長盧進德說，今年尾牙換個方式過，拚防疫，也讓員工做公益。
因新冠肺炎疫情未歇，台灣多家大型公司、集團先後取消尾牙，或改用線上直播方式進行，擁有1700多名員工的博愛醫院，為宜蘭縣雇員數最多的民間企業，院方原訂本月底舉辦尾牙午宴，讓醫護人員及院內員工喘口氣，但配合中央防疫指揮中心政策，今宣布不舉辦餐宴，但仍照常辦理抽獎。
博愛醫院說，雖取消尾牙，但仍決定發贈每人1000元聯勸愛心禮券，如以員工數計算，採購禮券就有172萬元，讓員工拚防疫的同時，也能兼做公益。
院長盧進德說，尾牙能放鬆心情與同仁吃頓飯，還有機會中大獎，每年備受同仁期待，但去年、今年都因為防疫停辦，員工都能理解與體諒，今年尾牙，我們換個方式過。
聯勸基金慧董事長陳耀德說，博愛醫院透過愛心禮券犒賞員工，還能活絡在地愛心店家，一舉數得；禮券將提撥愛心回饋金，做為縣內社會福利機構籌募經費之用。
羅東博愛醫院呼籲，在防疫期間，盼全民共體時艱，盡量避免不必要的探病和訪視，目前醫院採門禁管理，禁止探病，各部門則避免群聚用餐，希望一同勤洗手、戴口罩，打贏防疫這場持久耐力戰。
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