南方澳跨港大橋重建進度超前 明年8月14日完工

2019年10月1日倒塌的南方澳跨港大橋，正執行重建工程，承辦的蘇花改工程處公布大橋進度，目前進度比預期超前7%，預計明年8月14日完工，達成3年內完成重建目標。

跨港重建工程由蘇花改工程處代辦，新橋長度為595公尺，另新建201公尺引道，橋梁總長為796公尺，工程總經費約8.5億元，去年10月5日，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席動工典禮，新橋以大魚入港、小魚回歸海洋為意象，展現南方澳漁業產業特色。

跨港大橋橫跨南方澳漁港，目前執行基樁基礎工程已全數完工，蘇改處公布最新工程進度已達27%，超出原訂預期進度7%，因橋梁工程正下方為南方澳唯一的進出港航道，蘇改處處長邵厚潔說，接下來工程會更為複雜，工程單位會謹慎處理。