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南方澳跨港大橋重建進度超前 明年8月14日完工
2019年10月1日倒塌的南方澳跨港大橋，正執行重建工程，承辦的蘇花改工程處公布大橋進度，目前進度比預期超前7%，預計明年8月14日完工，達成3年內完成重建目標。
跨港重建工程由蘇花改工程處代辦，新橋長度為595公尺，另新建201公尺引道，橋梁總長為796公尺，工程總經費約8.5億元，去年10月5日，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席動工典禮，新橋以大魚入港、小魚回歸海洋為意象，展現南方澳漁業產業特色。
跨港大橋橫跨南方澳漁港，目前執行基樁基礎工程已全數完工，蘇改處公布最新工程進度已達27%，超出原訂預期進度7%，因橋梁工程正下方為南方澳唯一的進出港航道，蘇改處處長邵厚潔說，接下來工程會更為複雜，工程單位會謹慎處理。
邵厚潔說，南方澳跨港大橋倒塌後3天，公路總局隨即展開工程重建作業，目標3年內完工。跨港大橋去年10月動工，不能影響航道，因此工程困難度高，每天承包商緊盯工程進度，如按照目前規畫，新橋訂於8月14日竣工，達成3年內完成重建目標。
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