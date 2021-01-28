春節返鄉 台東監理站推「在地有腳」租車優惠
為鼓勵台東民眾使用公共運輸返鄉或出遊，公路總局台東監理站春節期間，推出「在地有腳租車優惠」和轉乘優惠等5大疏運亮點。
台東監理站今天表示，2月9日起至2月16日推出「在地有腳租車優惠」、「增設高雄至台東0999直達臨時線」、「增設台東市區飯店0988接駁臨時線」、配合台鐵紅眼加班列車增開「鼎東客運8181紅眼班車」、「客運票價及轉乘優惠」等5大疏運亮點措施。
台東監理站進一步表示，「在地有腳租車優惠」措施，返鄉或旅遊搭乘公路客運抵達台東後，憑乘車票根向配合的租賃業者租用汽、機車，可享新台幣50元至200元不等的折價優惠；回程憑租車證明及客運來回票（或購票證明）再請領每車每次汽車200元、機車100元的票價補助。
在連假期間，除台灣好行路線刷卡半價及大眾運具刷卡轉乘票價優惠等措施外，將闢駛高鐵左營站直達台東轉運站的公路客運臨時路線（0999路線）及開設台東市區飯店接駁臨時線（0988路線），只要憑0988路線票根入住沿線配合的飯店，可兌領小禮物或享飯店優惠，請民眾多加利用，結合公路總局「iBus公路客運」及「幸福公路」等APP，讓行程規劃更方便。
另外，為守護返鄉夜歸的旅客，台東監理站特別協調鼎東客運公司「8181玉里－寧埔－成功（經玉長公路）」路線，配合台鐵疏運暨台東縣政府新春返鄉專車，於2月9、10、15、16日加開4班車，讓遊子返鄉轉乘更安心。
台東監理站提醒，欲到台東旅遊或返鄉的民眾，務必事先上網查詢相關疏運措施、做好事前預約與規劃，並多利用搭乘公共運輸交通工具，配合秋冬防疫專案搭乘大眾運輸須全程佩載口罩、落實個人自我防護，讓大家有個愉快又安全的春節假期。
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