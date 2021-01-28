傳承竹屋工法 台東關山工商要重現漸失傳的大武壠竹屋

台科大建築系和關山工商合作，近期著手搭建逐漸失傳的平埔大武壠竹屋，希望讓傳統工藝可繼續傳承下去。關山工商校長王怡婷說，跨域合作讓2校學生攜手合作，了解早期的建築工法和使用材料，也在專家協助下，讓傳統竹屋在關山重現，意義重大。

關山工商學校引進大學社會責任實踐計畫，由台科大建築系教授邱韻祥帶著研究生和和大三、大四學生參與，搭建大武壠竹屋，由竹藝師王川雄指導台灣科技大學和關山工商學生搭建。

其中3年前關山工商畢業校友羅婉甄也是成員之一，還教關山工商校長王怡婷如何蓋房子。羅婉甄笑著說，學校課程主要以建築設計為主，這次蓋竹屋還特地惡補工具操作技巧。

王川雄說，大武壠竹屋與一般竹屋差異不大，但工法上早期要以黃藤綁扎，後期以竹釘嵌接。這次以在地的刺竹與桂竹為材料，採復古工法施工，但考慮穩固性，還是使用鐵絲纏繞。

邱韻祥說，建造竹屋預計要10天，學生們可學習大武壠竹屋構造，從竹屋放樣、搭建結構側牆、竹籐綁扎、基礎與架牆，到上樑、屋架、牆面竹片組立、屋頂鋪設等工法與程序。

關山鎮豐泉里社區經理人蘇桂仙說，竹屋屋頂、橫樑等承重部分以刺竹為主，牆面或包裹處以桂竹片固定，竹子交叉重疊部分以泡水的黃籐綑綁。