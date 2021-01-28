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阿美族「口簧琴（扯奏）」創新研發 30日東管處登場！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國內知名阿美族設計師阿瑪亞‧賽斐格（Amaya.Sayfik），透過原住民族委員會產業創新研發計劃，與旮亙樂團少多宜老師合作，再推出新作「口簧琴（扯奏）」創新研發。記者尤聰光／翻攝
國內知名阿美族設計師阿瑪亞‧賽斐格（Amaya.Sayfik），透過原住民族委員會產業創新研發計劃，與旮亙樂團少多宜老師合作，再推出新作「口簧琴（扯奏）」創新研發。記者尤聰光／翻攝

國內知名阿美族設計師阿瑪亞‧賽斐格（Amaya.Sayfik），透過原住民族委員會產業創新研發計劃，與旮亙樂團少多宜老師合作，再推出新作「口簧琴（扯奏）」創新研發，並在30日於台東發表成果，讓大家感受口簧琴之美。

阿瑪亞‧賽斐格說，如何與部落一起發展「文創」工作，一直是他努力的方向及願景，這次與旮亙樂團少多宜老師合作，將過去阿美族男子利用口簧琴表達對心儀女孩的愛慕方式，透過當代設計呈現音樂與美學融合的藝術價值。

曾獲設計界奧斯卡獎德國iF產品設計大獎、台灣金點設計獎等殊榮的阿瑪亞‧賽斐格（Amaya Sayfik），以設計美學證明原住民族除了音樂與舞蹈外，讓工藝設計作品與人對話，間接傳承文化意涵有獨特見解。

「口簧琴（扯奏）」創新研發發表會於1月30日（周六）下午3點在交通部觀光局東部海岸國家風景區阿美族民俗中心（台東縣成功鎮新村路25號）舉行，並邀請旮亙樂團演出，少多宜團長帶領15位團員共同扯奏口簧琴。

阿美族 樂團

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