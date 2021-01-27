防疫優先 宜蘭縣內醫院不開放探病
衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染疫情，宜蘭縣府今天表示，即日起除3種例外情形，縣內醫療院所不開放探病，住院的陪病者1名為限。
宜蘭縣衛生局指出，這3種例外情形分別為，第一，病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。第二，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情，有必要向病患家屬說明的需要。
第三，其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。相關管制因應措施將暫行至2月9日止。
宜蘭縣長林姿妙呼籲，現階段民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式，替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。民眾進入醫療機構務必全程戴口罩、落實手部衛生。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言