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防疫優先 宜蘭縣內醫院不開放探病

中央社 / 宜蘭縣27日電
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供

衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染疫情，宜蘭縣府今天表示，即日起除3種例外情形，縣內醫療院所不開放探病，住院的陪病者1名為限。

宜蘭縣衛生局指出，這3種例外情形分別為，第一，病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。第二，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情，有必要向病患家屬說明的需要。

第三，其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。相關管制因應措施將暫行至2月9日止。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，現階段民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式，替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。民眾進入醫療機構務必全程戴口罩、落實手部衛生。

衛生局 林姿妙 疫情

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