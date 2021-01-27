加強防疫規格 花縣府規定東大門夜市禁試吃

新冠肺炎疫情嚴峻，面對春節連假防疫措施，花蓮縣政府除了取消太平洋燈會開幕式、年貨大街活動，更禁止發燒者進入東大門夜市，攤商及民眾須戴口罩，禁止試吃試用，同時加強交通場站、大型賣場等269處定期消毒清潔。

縣長徐榛蔚指出，為落實防疫工作，今年花蓮太平洋燈會取消開幕式、元宵晚會及各項聚客活動，燈會期間，裝置藝術燈將分散於太平洋公園供民眾欣賞。面臨春節人潮，所有入住旅客採全員實名制登記，以利備查。

針對遊客易聚集的東大門夜市，縣府規定，每天18時起至22時止，於各出入口增設防疫管制人員，並架設紅外線體溫偵測儀監測體溫，發燒民眾將不得進入，並禁止夜市內試吃或試用等行銷活動，避免傳染風險。

環保局則規畫於2月5日至19日，每天於太平洋公園及東大門夜市周邊消毒清潔，並針對各大交通場站、大型營業場所、人潮聚集熱點、學校及洽公機關等269處地點，進行加強防疫消毒作業。

衛生局長朱家祥表示，進入「八大類高感染傳播風險場域」，務必佩戴口罩，經提醒、勸導仍不戴口罩者，將可依傳染病防治法開罰3000元至15000元罰鍰。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府會全力配合中央流行疫情指揮中心相關規範辦理，並隨時依疫情情況做滾動式修正。