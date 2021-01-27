宜蘭初一初二停收垃圾 春節各鄉鎮市收運時間看這裡

宜蘭縣環保局今天公布各鄉鎮市在春節期間收運垃圾時間，初一及初二全縣停收垃圾，小年夜2月10日（星期三）特別加班收垃圾。在停收垃圾期間，請民眾把廚餘的水份瀝乾打包冰存，以免發臭，不要把垃圾包丟路邊，環保局會派人稽查取締，相關資訊公布於「2021宜蘭春節服務不打烊網站。

環保局表示，各公所受理巨大垃圾清運登記截止時間不一，例如蘇澳鎮公所至2月1日登記截止，大同鄉鄉公所至2月9日登記截止，請民眾連絡當地公所清潔隊確認。

環保局請民眾在農曆春節停止收運垃圾期間，如有廚餘建議可先瀝乾，拿至冰箱存放以免產生臭異味，並請民眾勿將垃圾堆置在戶外或路旁，環保局及各公所將不定時派員稽查取締，屢勸不聽者可依廢棄物清理法規定處分。