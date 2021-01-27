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宜蘭初一初二停收垃圾 春節各鄉鎮市收運時間看這裡

聯合報 / 記者戴永華張議晨／宜蘭即時報導
春節期間，宜蘭初一及初二全縣停收垃圾，小年夜（星期三）有特別加收垃圾。 圖／環保局提供
春節期間，宜蘭初一及初二全縣停收垃圾，小年夜（星期三）有特別加收垃圾。 圖／環保局提供

宜蘭縣環保局今天公布各鄉鎮市在春節期間收運垃圾時間，初一及初二全縣停收垃圾，小年夜2月10日（星期三）特別加班收垃圾。在停收垃圾期間，請民眾把廚餘的水份瀝乾打包冰存，以免發臭，不要把垃圾包丟路邊，環保局會派人稽查取締，相關資訊公布於「2021宜蘭春節服務不打烊網站。

環保局表示，各公所受理巨大垃圾清運登記截止時間不一，例如蘇澳鎮公所至2月1日登記截止，大同鄉鄉公所至2月9日登記截止，請民眾連絡當地公所清潔隊確認。

小年夜到大年初六的清運垃圾時間如下：

‧小年夜2月10日(星期三)特別加班，其中員山鄉(8點起收運1次)、五結鄉(下午1點起收運1次)、冬山鄉(下午1點30分起收運1次)、三星鄉(下午3點起收運1次)、羅東鎮(下午3點30分起收運1次)，大同、南澳鄉休息日停止收運，其餘鄉鎮市依平常時間收運。

‧除夕(2月11日)各鄉鎮市自上午8點或9點起開始收運垃圾，礁溪鄉下午加收1次，宜蘭市下午3點起加收垃圾1次。

‧農曆春節初一至初二全縣停收垃圾。

‧初三(2月14日)礁溪鄉(8點起)、羅東鎮(9點起)、宜蘭市(下午1點起)加班收運垃圾1次。

‧初四(2月15日)宜蘭市(下午1點起)、礁溪鄉(依平常時間)加班收運垃圾1次。

‧初五(2月16日)宜蘭市、礁溪鄉(依平常時間收運)，其餘鄉鎮上午8點或9點起開始收運垃圾而夜間停止收運。

‧初六(2月17日)五結鄉(下午1點起加班收運1次)，頭城鎮、羅東鎮、蘇澳鎮(依平常時間加班收運)，其餘鄉鎮市休息日停止收運。

環保局請民眾在農曆春節停止收運垃圾期間，如有廚餘建議可先瀝乾，拿至冰箱存放以免產生臭異味，並請民眾勿將垃圾堆置在戶外或路旁，環保局及各公所將不定時派員稽查取締，屢勸不聽者可依廢棄物清理法規定處分。

加班 春節 羅東

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