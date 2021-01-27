紓解春節停車需求 花縣府增設674格車位

花蓮市區有65處停車場，共5834汽車停車格，但自從蘇花改通車後，連假期間仍一位難求。為紓解春節連假停車需求，花蓮縣政府分別在花蓮火車站前2處及市區3處，新增共674格車位，可望紓解春節連假自駕車湧入花蓮市區的停車需求。

建設處交通科長張筱雲表示，新增的停車場在花蓮火車站前站有2處，分別為花蓮市石頭公園旁、花蓮市國聯一路18號旁，皆是私有民營停車場；東大門夜市周邊新增3處停車場，包括花蓮市自由街廣東街交叉口、重慶路石藝大街對面、中山路與北濱街交叉口，為台鐵委外停車場。

對於即將到來的春節連假，建設處表示，希望能滿足返鄉、遊客的停車需求，目前花蓮市區提供28處停車場共3190汽車格、37處公有免收費停車場共1295汽車格，出入口以卡通人物標記，還在下方設立停車看板，方便民眾辨識。另外，路邊停車格位含汽車1295格、身心障礙汽車格27格、婦幼停車格27格，歡迎民眾多加使用。

建設處長鄧子榆說，花蓮為東部地區的觀光重鎮，每到假日就會有許多遊客前來慢遊，縣府除了積極拓展公車公共運輸路網，讓民眾行的順暢，停的便利也是持續推動的主要交通政策。