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追思太平輪海難亡者 啟動基隆沙灣歷史園區再造行動

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化局今天舉辦「致太平──太平輪海難72週年追思活動」，基隆市長林右昌和遇難者家屬向亡者致哀與追思。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天舉辦「致太平──太平輪海難72週年追思活動」，基隆市長林右昌和遇難者家屬向亡者致哀與追思。記者邱瑞杰／攝影

基隆市文化局今天舉辦「致太平──太平輪海難72周年追思活動」，向遇難者致哀。基隆市長林右昌說，太平輪紀念碑空間已「解嚴」，沙灣歷史園區再造行動已啟動，未來重現大基隆歷史場景，可讓年輕朋友認識這段歷史，彰顯基隆歷史文化及族群融合的大航海精神。

基隆市文化局表示，太平輪1949年1月27日由中國上海航向台灣基隆途中，在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞，近千人遇難。這起不幸事件見證戰亂期間追求自由的移民史，希望透過活動憑弔太平輪遇難者，同時提醒民眾珍惜台灣的自由民主。

基隆市政府爭取文化部補助經費，推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，砂灣地區除修復基隆要塞司令官邸、校官眷舍，並將太平輪遇難旅客紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構區域納入，規畫成立沙灣歷史文化園區，讓更多民眾關注時代故事，面對歷史記憶。

太平輪紀念碑原本位在海軍營區，幾年前林右昌與時任立委的文化部前部長鄭麗君推動空間解嚴，2017年營區範圍退縮並拆除圍牆，讓民眾能夠自由參訪紀念碑，家屬也可隨時來追思。

太平輪海難72週年追思活動上午10點在紀念碑前舉辦，林右昌與出席的文化部政次彭俊亨、遇難者家屬為亡者默哀、獻花，表達追思。

林右昌說，文化跟歷史是一座城市最重要的靈魂，重視過去才能認識現在。感謝遇難者家屬的堅持與努力，讓太平輪事件沒有淹沒在歷史洪流中。太平輪追思活動啟動沙灣歷史園區再造行動，未來重現歷史空間場景，希望讓年輕朋友重新認識這一段歷史。

彭俊亨表示，紀念碑文銘記的不只是家屬的思念，更是代表戰亂時代渴望奔向自由與和平的精神。基市府推動大基隆歷史場景再現整合計畫，有別於單點、單棟、個案的文化資產保存模式，除能重現基隆400年發展歷史現場，也在見證台灣共有的歷史記憶與文化資產。

基隆市文化局今天舉辦「致太平──太平輪海難72週年追思活動」，遇難者家屬向亡者獻花追思。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局今天舉辦「致太平──太平輪海難72週年追思活動」，遇難者家屬向亡者獻花追思。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌 文化部

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