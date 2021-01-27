崁頂黑熊受困獲救 林務局表揚感謝族人

去年12月間通報台灣黑熊落入陷阱的周姓、陳姓布農族人，林務局台東林管處表揚他們是救援野生動物尖兵。獲救的黑熊喜歡麻布袋，因右前肢截肢，將評估是否適合野放。

去年12月10日台東縣海端鄉崁頂部落族人周瑞金、陳宏明發現台灣黑熊受困陷阱，通報台東林管處人員，讓黑熊即時獲救。

台東林管處昨天晚上特別到部落公開表揚及致贈感謝狀給周瑞金和陳宏明，感謝他們對於野生動物保育的重要貢獻，其中陳宏明自去年迄今，已通報野生動物救援3次，可說是野生動物救援尖兵。

台東林管處人員同時向部落族人說明獲救黑熊近況，黑熊目前在屏東科技大學野生動物收容中心接受醫療及照養近況，體重也從46.5公斤增加到55.4公斤，約莫是1歲半至2歲齡的公熊，屬成長中的個體，復原速度較快，目前截肢傷口及骨骼癒合情形均佳。

台東林管處表示，後續將進行適度的飲食及食材種類調控，避免體重造成傷肢過大的負荷，並視復原進程評估移至較大籠舍觀察其活動能力及行為，作為判斷後續是否適合野放的參考。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，這隻小公熊對麻布袋興趣濃厚，喜歡咬著並不離身的帶著，睡覺時當枕頭。

台東林管處長吳昌祐表示，近年來台東地區黑熊現蹤的通報案件明顯增加，台東處除了在去年與海端鄉公所攜手建立黑熊通報平台機制，合作推動野生動物保育工作外，同時也為了使民眾更清楚人熊遭遇時的應變方法，將會持續在黑熊現蹤的熱點區域周邊部落、社區及學校辦理相關宣導課程及活動。