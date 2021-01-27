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蘇花安蓋不蓋得成環評是關鍵 公路總局：會做好溝通

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
蘇花改去年全線通車後，公路總局展開蘇花安計畫，將未改善路段另闢新線改善。記者張議晨／攝影
蘇花改去年全線通車後，公路總局展開蘇花安計畫，將未改善路段另闢新線改善。記者張議晨／攝影

蘇花改去年初全線通車，交通部公路總局展開「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，把未改善的蘇花公路東澳至南澳、和平至和中、大清水至崇德等3路段，另闢新線改善，目前進入期中報告階段，預計4月提出期末報告，工程總經費粗估需400億元，預計2030年完工。不過路線還需經環評，公路總局直言環評是路段關鍵，會與環保團體做好適當溝通。

蘇花改分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水，因蘇花公路全段僅部分路段完成改善，使得行駛蘇花改的車輛，仍有部分路段須經台9丁線舊蘇花公路，因此在蘇花改全線通車後，公路總局啟動蘇花安評估，將未改善的路段列為下階段改善重點。

蘇花安規畫東澳至南澳、和平至和中、大清水至崇德，長度分別為11公里、5.7公里以及14公里，總長度為30.7公里，今蘇花改工程處辦理工程簡報，未來蘇花安路線規畫將與蘇花改雷同，以單線雙向高架、隧道為主，設計時速為60公里，路型則與蘇花改一致。

蘇改處處長邵厚潔指出，蘇花安可行性研究已經通過，目前進行期中報告，預計4月提出期末報告，並展開環評作業，送交環保署審查。

蘇花改雖然完工通車，但規畫、興建等過程，引起環保團體疑慮，認為衝擊花蓮生活，施工破壞蘇花公路沿線的地質環境，未來蘇花安進入環評後，也被外界認為需面臨一樣的問題。

邵厚潔則說，蘇花改興建過程，落實當初環評的承諾，做好生物多樣性調查、保護以及補償，將環境破壞降到最低，未來蘇花安也會比照一樣模式辦理；在進入環評前，公路單位會與環保團體、地方做好溝通，希望過去10年成績，讓外界相信他們可以做到環評承諾。

蘇花安目前初步路廊規畫已經出爐，東澳段計畫以隧道、高架為主，經大南澳地區朝陽漁港銜接蘇花改；和平段則以全段高架為主，至於大清水至崇德，因位於太魯閣國家公園境內，考量環境、施工時間，目前有短隧道、長隧道兩方案，預計期末報告將做最後決定。

邵厚潔說，蘇花安經國家公園，若採長隧道，對於環境影響最低，但該路段尚未定案，還要跟環保團體、工程單位溝通，才有完整答案，希望整個工程連同環評程序在內，可於2030年順利完工通車。

蘇花改去年全線通車後，公路總局展開蘇花安計畫，將未改善的３處路段另闢新線改善。圖／公路總局提供
蘇花改去年全線通車後，公路總局展開蘇花安計畫，將未改善的３處路段另闢新線改善。圖／公路總局提供
蘇花改去年全線通車後，公路總局展開蘇花安計畫，將未改善路段另闢新線改善。記者張議晨／攝影
蘇花改去年全線通車後，公路總局展開蘇花安計畫，將未改善路段另闢新線改善。記者張議晨／攝影

蘇花改 環評 蘇花公路

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