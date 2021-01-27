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花蓮東大門夜市防疫升級 禁試吃、加強清潔

中央社 / 花蓮縣27日電

武漢肺炎疫情升溫，花蓮縣政府升級東大門夜市、市區商圈防疫措施，加強交通場站、大型賣場消毒清潔，要求攤商及民眾戴口罩，並禁止夜市內相關試吃或試用等行銷活動。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，各縣市政府提高防疫規格，杜絕防疫破口，花蓮縣長徐榛蔚因應寒假、春節連假返鄉、觀光人潮，要求各局處加強防疫作為。

因疫情停辦的活動包括春節年貨大街、太平洋燈會開幕式、元宵晚會；不過，觀光處指出，2月6日至3月8日太平洋燈會照常舉行，裝置藝術將分散擺放在太平洋公園戶外空間供民眾欣賞。

觀光處指出，東大門夜市每天晚上6時至10時於各出入口增設防疫管制人員，架設紅外線體溫偵測儀，禁止發燒民眾進入，也會勸導民眾戴口罩，夜市內試吃、試用活動一律禁止。

環保局也針對太平洋公園、東大門夜市等民眾聚集景點加強噴藥消毒，縣內各大交通場站、大型營業場所、人潮聚集熱點、學校及洽公機關等269處地點，已要求各鄉鎮市公所清潔隊加強防疫消毒。

花蓮縣教育處指出，寒假期間全縣校園皆不開放，各項學校會議、活動、開學典禮及補習班防疫作為，皆依照中央流行疫情指揮中心辦理集會活動防疫措施規定，事先掌握參加者資訊，並落實手部衛生及配戴口罩。

夜市 疫情 口罩

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