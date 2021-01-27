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宜蘭春節人潮最多礁溪鄉 防疫消毒加強四大區

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
春節期間，宜蘭旅遊人潮最多是礁溪鄉，鄉公所針對遊聚集的四大公共區域，加強環境消毒。圖/鄉公所提供
春節期間，宜蘭旅遊人潮最多是礁溪鄉，鄉公所針對遊聚集的四大公共區域，加強環境消毒。圖/鄉公所提供

春節期間，宜蘭旅遊人潮最多的鄉鎮是礁溪鄉，因正值疫情期間，公所為保護民眾安全，即日起針對四大旅遊人潮區進行環境消毒，直到春節期間，視人力許可會持續進行。

礁溪有溫泉，是宜蘭縣旅遊度假勝地，依照往年經驗，春節期間市區湧入大批人潮，防疫工作尤其重要。鄉長張永德今天表示，他們針對人潮聚集的四大公共區域，包括礁溪轉運站、礁溪火車站、九號咖啡及湯圍溝公園附近，加強全面消毒，後續也會加派人力往市區以外的公共區域及社區擴散，這項工作會一直持續到春節期間，請民眾放心到礁溪旅遊。

據了解，由於最近的部桃本土病例疫情衝擊，宜蘭縣部分飯店及民宿被退房，張永德呼籲前來旅遊的遊客請務必遵守防疫規則，包掛戴口罩、勤洗手，各大飯店也都會量溫及備妥酒精，採實名制登記進出，希望大家能夠安心過個好年。

春節期間，宜蘭旅遊人潮最多是礁溪鄉，鄉公所針對遊聚集的四大公共區域，加強環境消毒。圖/鄉公所提供
春節期間，宜蘭旅遊人潮最多是礁溪鄉，鄉公所針對遊聚集的四大公共區域，加強環境消毒。圖/鄉公所提供
春節期間，宜蘭旅遊人潮最多是礁溪鄉，鄉公所針對遊聚集的四大公共區域，加強環境消毒。圖/鄉公所提供
春節期間，宜蘭旅遊人潮最多是礁溪鄉，鄉公所針對遊聚集的四大公共區域，加強環境消毒。圖/鄉公所提供

春節 疫情

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