蘇花改估初一南下最塞 3路段首度開放大客車行駛路肩

春節連續假期從2月10日起至16日共計7天，公路總局第四區養護工程處預估南下返鄉車流，將從10日至12日湧現，初一蘇花路廊將湧最大車流，預估每日車流量可達1.8萬輛次，北返高峰則在16日，北上車流量可達2.2萬車次；另蘇花改配合春節車流，路肩首度開放大客車通行，預估搭乘客運往返蘇花改，可較自駕省時。

因應今年春節連假，蘇花改蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁等路段，尖峰時段實施大客車優先通行措施，開放路段為蘇澳永樂高架橋北端107公里處至東澳端113.4公里處；南澳段為武塔高架橋127.2公里處至漢本高架橋142公里處；和中段則為中仁隧道全段。

開放路肩行駛時段為2月10日至13日上午5點至下午5點，雙向路肩開放通行；14日（初三）上午7點至下午5點開放雙向通行；15、16日則僅開放北上，開放時間15日（初四）為中午12點至下午6點，16日（初五）則僅放行至下午4點。

公路總局說，一班遊覽車及公路客運，於開放時段皆可行駛路肩，蘇花改路肩寬度為3公尺，行車速限為每小時50公里，並須與前車保持100公尺安全車距，與左側主線車道保持橫向安全間距，開放路肩起點、終點皆有告示牌，請大客車駕駛依標誌標線通行。