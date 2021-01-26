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繼15項獎之後 宜蘭年度衛生業務考核再獲中央頒4項獎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
衛福部針對地方衛生機關業務進行考評，宜蘭縣衛生局在108年度的各類工作執行績效，總共拿下19項獎，考評綜合榮獲第三組第3名。圖／衛生局提供
衛福部針對地方衛生機關業務進行考評，宜蘭縣衛生局在108年度的各類工作執行績效，總共拿下19項獎，考評綜合榮獲第三組第3名。圖／衛生局提供

衛福部每年針對地方衛生機關業務進行考評，宜蘭繼去年9月拿下年度四大類共15項獎後，最近再榮獲4項獎項，包括綜合類-108年考評綜合獎，榮獲第三組第3名；食品藥物類-食品藥物考評，榮獲第三組優等獎；照護類-(1)照護業務考評榮獲第三組第2名、(2)長照業務考評榮獲第三組第3名。

縣長林姿妙今天表揚縣衛生局對於各相關業務的努力付出，予以嘉勉。此外，宜蘭縣在食品藥政業務推動，因透過產官學通力合作，發揮縣府跨部門整合力量，辦理「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」績效方案成果豐碩，獲頒1757萬元獎勵，達成食安五環及藥政管理的各項任務。

衛福部每年訂有各類中央對地方衛生機關業務考評項目，宜蘭108年綜合各項成績比起前一年又再進步，獲第三組第3名。

衛生局長徐迺維除了感謝來自衛生局、所同仁共同努力外，也因為有縣府團隊、醫療團隊及12鄉鎮市社區衛生促進會及衛生保健志工夥伴們的協力合作，才能共創優異成效。

去年9月的年度考核榮獲15項獎項，包括衛教宣導類-衛生教育業務綜合考評，榮獲優等獎；保健類-保健業務綜合考評，榮獲優等獎；檢驗類-檢驗業務綜合考評，榮獲表現優異獎；防疫類-防疫業務綜合考評，榮獲優等獎，此四大類共15獎。

最近拿下的四項獎項，包括在強化護理機構安全措施及教育訓練項目，宜蘭獲得滿分成績，在護理機構照護服務品質及公共安全設施設備，提供住民優質的照護服務；另外宜蘭長照服務機構布建率，A單位的社區整合型服務中心，從107年的27個至108年增加為29個；B單位的居家服務、日間照顧、營養送餐、交通服務、復能護理等專業服務、喘息服務等，由107年129個至108年增加為175個；C據點由107年64個至108年增加為100個C據點，讓民眾有更多元的服務資源選擇。

衛福部針對地方衛生機關業務進行考評，宜蘭縣衛生局在108年度的各類工作執行績效，總共拿下19項獎，考評綜合榮獲第三組第3名。圖／衛生局提供
衛福部針對地方衛生機關業務進行考評，宜蘭縣衛生局在108年度的各類工作執行績效，總共拿下19項獎，考評綜合榮獲第三組第3名。圖／衛生局提供

衛生局 食安 長照

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