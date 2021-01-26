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花蓮市中山、公園路停車格 28日起施做智慧停車系統

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府建設處將於28日起，在市區中山路、公園路段施作智慧停車系統，施工時該路段收費停車格將封閉。圖／縣府提供
花蓮縣府建設處將於28日起，在市區中山路、公園路段施作智慧停車系統，施工時該路段收費停車格將封閉。圖／縣府提供

花蓮縣政府將在市區停車格建置智慧停車及導引系統，本月28日起至下月2日，在中山、公園路段分區施工，屆時雙向對邊的路邊收費停車格將管制不能停車，六日不施工。

花蓮市區路邊收費停車格共1295格，分布在中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、國聯一路、國聯二路、國聯五路、富安路及自由街，因停車空間有限，蘇花改通車後，一到假日，尤其連假期間市區停車位更嚴重不足。

縣府建設處提出「智慧停車及導引系統建置系統」，獲中央補助1500萬元、縣府配合款250萬元施作，包含智慧停車及導引系統，農曆年前開始將分區施工。

建設處副處長張志豪說，第一階段將於本月28日起到2月2日，在中山路及公園路周邊共124個停車格施工埋設地磁感測器。

路段及時間為：1月28日在中山路的民國路至中正路段，29日在公園路的中山路至明禮路段、2月1日在中山路的公園路至重慶路段，2日在中山路的重慶路至南濱路段，施工時間都是上午8時至深夜11時，六日不施工。

張志豪表示，其餘收費停車格預計在農曆年後至4月分段施做，待全部完成後，配合導引系統一同啟用，有助民眾停車時省下一再繞行找車位的時間。

建設處提醒民眾，行經施工路段時，依指示行駛並減速慢行注意安全，屆時車輛也請勿停放在施工路段的收費停車格。

連假 蘇花改 工時

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