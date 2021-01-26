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宜蘭監獄收容人展稻草創作藝術 喜迎春節不忘防疫

中央社 / 宜蘭縣26日電

法務部矯正署宜蘭監獄為迎接農曆新年到來，日前邀集所內收容人以當地農村稻草為材，創作19座作品，主題涵蓋牛年、重生、春節喜慶及人偶等，甚至連防疫也是焦點。

位在宜蘭縣三星鄉的宜蘭監獄今天表示，三星鄉去年為營造過年節慶氛圍，當時在花海節特別擺飾稻草藝術裝置，作品出自監獄收容人之手，吸引遊客拍照打卡；今年度為了迎接農曆新年到來，獄方在年初再度舉辦「收容人稻草裝置藝術比賽」。

宜蘭監獄副典獄長朱介民指出，稻草工藝是獄方文創特色，可協助地方觀光產業、推廣在地農村文化。今年比賽倡導運用閒置稻草及環保素材，參賽收容人無不卯足全力，展現精巧工藝，呈現19件作品。

其中，主題有應景金牛年的「母子牛棚」、宣導防疫觀念的「牛轉疫情」、「牛魔王大戰COVID-19」，還有「媽祖佑台灣」、各式祈福娃娃及人偶，每件都栩栩如生、富含童趣。

獄方指出，經評審後獲得首獎的「媽祖佑台灣」利用不同稻草手工編織方式，結民間信仰媽祖守護土地，以Q版方式呈現媽祖、千里眼及順風耳，並搭配籤筒與擲筊工具，讓民眾在欣賞時增添互動與趣味性。

獄方表示，舉辦「收容人稻草裝置藝術比賽」除可展現稻草工藝技術傳承，也能提升矯正機關正面形象，改變社會大眾對高牆刻板印象，收容人也可透過社會讚評與回應，改變自我。

監獄 媽祖

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