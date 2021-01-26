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北寧路懸臂增設人行、自行車道 漁民憂心妨礙碼頭作業

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
公路總局計畫以懸臂工法拓寬基隆長潭里漁港旁的北寧路，漁民擔心防礙碼頭作業。公路總局勘查後，決定將漁港中段拓寬幅度縮減為2公尺。圖／蔡適應服務處提供
公路總局計畫以懸臂工法拓寬基隆長潭里漁港旁的北寧路，漁民擔心防礙碼頭作業。公路總局勘查後，決定將漁港中段拓寬幅度縮減為2公尺。圖／蔡適應服務處提供

基隆市政府在望海巷、長潭里海岸打造友善人行空間，公路總局配合將長潭里漁港旁的北寧路拓寬5公尺，計畫以懸臂工法興建人行及自行車道，但新建車道恐防礙碼頭作業。立委蔡適應服務處今辦理會勘後，公路總局將把漁港中段拓寬幅度縮減為2公尺，以利期程受延誤，趕在今年10月基隆城市博覽會舉辦前完工。

基市府打造「望海藍帶鐵馬道」，連接新北瑞芳深澳鐵道自行車和海科館。鐵馬道分成4段，其中3段由市府主導。從平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，從八斗子車站到望海巷濱海遊憩中心已在去年3月開放，跨越望海巷漁港的友善人行暨景觀跨橋工程，預計今年3月完工。

公路總局配合拓寬平浪橋到海科館間的北寧路（台2線），當地計畫道路寬20公尺，目前路幅為15公尺。公總第1區養護工程處基隆工務段將以懸臂工法，在長潭里漁港碼頭上方興建人行和自行車道。

基隆工務段長張育瑋說，拓寬工程已在進行細部設計，過程中漁民反應北寧路施工路段若全線拓寬5公尺，下方的漁港碼頭作業可能會受影響。

蔡適應服務處今邀基隆工務段、基市府產業發展處、中正區公所、海科館、基隆區漁會和市議員張顥瀚，前往長潭里漁港勘查，在丈量相關數據後，請基隆工務段細部設計時，將漁港中段拓寬寬度縮減為2公尺，避免干擾漁民作業。

北寧路拓寬工程經費超過2000萬元，基隆工務段依據今天會勘結論，完成細部計畫後發包，希望在4、5月間開始施工，並於9月底前完工。人行及自行車道鋪面會與市府興建鐵馬道相近，維持整體視覺景觀。

公路總局計畫以懸臂工法拓寬基隆長潭里漁港旁的北寧路，漁民擔心防礙碼頭作業。公路總局勘查後，決定將漁港中段拓寬幅度縮減為2公尺。圖／蔡適應服務處提供
公路總局計畫以懸臂工法拓寬基隆長潭里漁港旁的北寧路，漁民擔心防礙碼頭作業。公路總局勘查後，決定將漁港中段拓寬幅度縮減為2公尺。圖／蔡適應服務處提供

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