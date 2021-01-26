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人工授精3天延長為6天 新品種「季新鴨」一年可省3千萬
農委會畜產試驗所宜蘭分所今年命名新品種「季新鴨」，20多年來歷經14世代選拔，選育出6天人工授精一次的新品種，以畜試所宜蘭分所位處宜蘭縣五結鄉季新村，取名為「季新鴨」。宜蘭分所長魏良原表示，以全國30萬隻改鴨的市場規模計算，每年可減少約3千萬元的人工授精費用支出，成本下降50%。
魏良原表示，土番鴨是目前供應國內主要的鴨肉市場，以往是由白色番鴨（公）與由北京鴨和白色菜鴨培育的改鴨（母），經由人工授精產蛋再培育出土番鴨，現行是番鴨養在樓上，母改鴨養在樓下，每3天把鴨圍起來進行人工授精，生下受精蛋再到養殖場繁衍土番鴨。
新品種「季新鴨」提供除了改鴨外，另一個母系種鴨選擇，面對鴨種的育成成本高漲且人力缺乏的種改鴨產業，注入一股新的活血，主要是延長季新鴨受精的持續性，大幅降低人工授精人力成本。目前人工授精每次勞力成本1.7元，30萬隻人工授精成本減半，可減省3千多萬元。
「季新鴨」全身羽色呈乳白色、喙呈橙黃色、腳脛及腳蹼呈橙紅色，母鴨這些橙黃或橙紅色部位，會隨產蛋週齡增加而顏色漸褪；性成熟公鴨尾部有性捲羽。母鴨以白色番鴨公鴨精液單次人工授精後，2至7 天平均受精率已達 86.4%，最長受精天數平均為 6.99 天，且母鴨與白色番鴨公鴨雜交所得後裔土番鴨羽色符合市場需求。
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