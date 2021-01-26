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宜監受刑人動巧手 稻草化身裝置藝術品
宜蘭監獄位於三星鄉農田旁，是宜蘭主要的稻米產區之一，今年宜監舉辦稻草裝置藝術比賽，鐵窗內的受刑人發揮巧手，用稻草創作各種裝置藝術品，最近評審完成評分，對於高牆內臥虎藏農無不驚嘆，「都做得這麼精緻，怎麼下筆評分啊？｣
稻草工藝為宜監文創課程之一，去年監獄趁稻米收割時，舉辦收容人稻草裝置藝術競賽，得獎作品放在三星鄉公所辦理的花海客串，由於作品精緻，這些來自於宜監高牆內的裝置藝術品意外吸睛，今年宜監延續去年競賽，再次舉辦比賽，由收容人發揮巧思，展現近一年來的藝文成果。
宜監指出，稻草裝置藝術品利用稻草、環保素材，總計完成19件裝置藝術品，今年適逢農曆牛年，有應景的母子牛棚、犇跑人生、牛轉乾坤，宣導防疫觀念的牛轉疫情等，還有針對幼童打造卡通版的藝術品。
最近宜監邀請評審入獄評分，對於栩栩如生作品給予驚嘆，好奇如何利用有限材料，將廢棄稻草打造成藝術品，「到底是怎麼做的？｣、「很難給分」。
宜監表示，稻草裝置藝術比賽活動，評選出前5名及佳作3名，除展現稻草工藝的技術傳承，推廣三星鄉的能見度，也希望改變社會大眾對高牆的刻板印象，而受刑人也透過社會的讚評與回應改變自我，一起讓世界變得更美好。
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