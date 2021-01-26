春節瘋台東 縣府推懶人包助快樂遊促別忘防疫

受到疫情影響無法出國旅遊，國旅熱潮讓東部成農曆春節熱點，台東縣府針對交通及旅遊資訊整理出「東漂」旅遊懶人包，並呼籲民眾落實防疫措施，戴口罩勤洗手、保持社交距離。

台東縣政府今天表示，台東拿下2020年知名旅遊網站評比最受台灣旅客喜愛的10大國旅城市第一名，以及最新公布2021年Booking.com「全球最好客目的地」第一名，勢必成為農曆春節島內出遊首選。

台東縣政府針對縣內交通及旅遊資訊，整理出「東漂」旅遊懶人包，讓旅客可以提前做好行前規劃，輕鬆掌握春節旅遊資訊。

疫情升溫，面對即將到來的春節旅遊人潮，台東縣政府指出，將持續在各旅遊服務中心、交通場站及公廁做好清潔消毒工作，加強旅宿業者防疫宣導，也呼籲民眾務必落實防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並做好自身防護。

台東縣政府表示，台東近年來推動觀光，主打「慢經濟」概念，去年疫情肆虐，在外國觀光客大量流失情況下，旅遊人次仍突破千萬。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，為服務廣大旅客，春節期間（2月11日至2月16日）台東轉運站、台東火車站及台東航空站旅遊服務中心不打烊。

其中，台東火車站、航空站旅服中心春節服務時間為每天上午8時至晚間6時；台東轉運站旅服中心2月11日（除夕）營業時間是上午8時至晚間6時，初一起恢復上午8時到晚間9時的正常營業時間。

在公共交通部分，交通及觀光發展處表示，台東市區公車普悠瑪客運除2月11日（除夕）當天服務至晚間7時外，其餘時間皆照常營運。

鼎東客運山、海線春節期間皆照常營運，鼎東客運海線玉里至成功將配合台鐵夜車時間加開班次；台東縣計程車春節費率加成實施期間為2月9日至2月18日止，此期間內全日按夜間加成標準收費，並另加收新台幣50元。

縣政府還呼籲旅客應選擇合法旅宿業者，可在「台東縣觀光旅遊網」或交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢；合法露營場資訊，可至交通部觀光局網站露營專區查詢。

更多相關「東漂」旅遊懶人包資訊公布在台東觀光旅遊網及旅行台東App，提供民眾多加利用；另外也鼓勵民眾下載縣政App「TTPush踢一下」加入「台東V型人」，可獲取數位金幣。