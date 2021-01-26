員警當上律師 黃馨瑩發起關心台灣警察100計畫

過去曾擔任員警，現在當律師的黃馨瑩，有感於基層員警的辛苦，發起「關心台灣警察100計畫」，從她當年服務的花蓮縣警察局玉里分局為第一站開跑，致贈百份防疫小禮物。

黃馨瑩今天接受中央社記者訪問表示，她是高雄人，民國97年參加基層行政警察特考及格後，98年分發玉里分局服務。4年多後，以第一名成績考上檢察事務官，後來參加律師高考，目前在高雄市律師事務所執業。

黃馨瑩說，在玉里分局服務是她的第一份工作，擔任基層警察，深刻了解警察勤務繁重；雖然目前已離開警職，但仍持續關心警察政策及相關議題。尤其曾發生警察因執行公務而發生傷亡的不幸事件，特別有感，本於愛和鼓勵要即時的念頭，而發想「關心台灣警察100計畫」。

此計畫獲得高逸軒、許嚴中、游家雯等律師響應支持。黃馨瑩說，「關心台灣警察100計畫」的100是指台灣警察為民服務、勤務辛勞100分滿分。此次贈與防疫關懷包180份給玉里分局的全體員警，祝福他們在防疫期間一切平安，也期待未來這個計畫的持續推展，讓更多人參與，並體貼警察人員的辛勞。

同為計畫發起人的高逸軒表示，警察是人民的保母，自己當律師後，對這句話感觸更深，因為發現舉凡生活周遭大小事，只要有問題都可以報警、找警察幫忙；加上家人從事警察工作，覺得人民的保母也需要被關懷，透過致贈這些微薄的禮品，向警察同仁表達最深的感謝及敬意。

玉里分局長陳蔚文指出，感謝這些熱心又有活力的律師對警察人員的關心，拋磚引玉提倡讓警察人員深感窩心的計畫，對警察人員是莫大的鼓勵。