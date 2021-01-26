3月全國原住民運動會辦不辦？宜蘭交由教育部決定

全國原住民運動會今年輪到宜蘭縣承辦，賽事在3月間舉行，預計光是選手就五千多人，各界關切這項大型活動是否停辦？縣政府表示，主辦單位是教育部體育署，縣府是承辦單位，最近會擬妥防疫措施及風險評估跟中央討論，辦不辦？或縮小規模辦？交由中央做決定。

全國原住民族運動會今年在宜蘭登場，這也是宜蘭2007年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉族人們、南島語族國家、新南向國家選手共赴盛會，3月19日將在羅東文化工場舉辦，以「全原運在宜蘭、原來拿麼力High」為主題，3月20至22日也將在大同鄉、南澳鄉兩個原住民鄉，舉辦原住民族嘉年華會盛宴。

縣政府縣務會議今天報告全國原住民族運動會內容，教育處長王泓翔表示，活動於3月6日在思源啞口舉辦聖火點燃，接著開始在各縣市傳遞聖火，3月19日在羅東文化工場舉辦開幕典禮，當天另外還安排選手之夜。

3天比賽期間，同時安排在羅東文化工場，大同鄉綜合運動場及南澳鄉綜合運動場配合舉辦「原住民嘉年華活動」，現場有歌舞表演，農特產展示及小吃攤位。