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3月全國原住民運動會辦不辦？宜蘭交由教育部決定

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
今年3月個与子在宜蘭舉辦的全國原住民運動會，因為疫情辦不辦？宜蘭縣交由教育部體育署決定。本報資料照
今年3月個与子在宜蘭舉辦的全國原住民運動會，因為疫情辦不辦？宜蘭縣交由教育部體育署決定。本報資料照

全國原住民運動會今年輪到宜蘭縣承辦，賽事在3月間舉行，預計光是選手就五千多人，各界關切這項大型活動是否停辦？縣政府表示，主辦單位是教育部體育署，縣府是承辦單位，最近會擬妥防疫措施及風險評估跟中央討論，辦不辦？或縮小規模辦？交由中央做決定。

全國原住民族運動會今年在宜蘭登場，這也是宜蘭2007年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉族人們、南島語族國家、新南向國家選手共赴盛會，3月19日將在羅東文化工場舉辦，以「全原運在宜蘭、原來拿麼力High」為主題，3月20至22日也將在大同鄉、南澳鄉兩個原住民鄉，舉辦原住民族嘉年華會盛宴。

縣政府縣務會議今天報告全國原住民族運動會內容，教育處長王泓翔表示，活動於3月6日在思源啞口舉辦聖火點燃，接著開始在各縣市傳遞聖火，3月19日在羅東文化工場舉辦開幕典禮，當天另外還安排選手之夜。

3天比賽期間，同時安排在羅東文化工場，大同鄉綜合運動場及南澳鄉綜合運動場配合舉辦「原住民嘉年華活動」，現場有歌舞表演，農特產展示及小吃攤位。

由於這場活動光是選手就5000多人，分佈在20個場地，雖然都是戶外，各場地比賽人數大約100到600元左右。縣府表示，目前繼續籌備中，今天會討論相關的防疫措施及評估陳報給教育部體育署，最後由中央決定。

今年3月個与子在宜蘭舉辦的全國原住民運動會，因為疫情辦不辦？宜蘭縣交由教育部體育署決定。本報資料照
今年3月個与子在宜蘭舉辦的全國原住民運動會，因為疫情辦不辦？宜蘭縣交由教育部體育署決定。本報資料照

原住民 羅東 南澳

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