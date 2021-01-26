活化佐倉公墓 花蓮市公所爭取設置全民運動館

花蓮市公所活化舊佐倉公墓為佐倉運動公園，規畫打造一處全民運動館，預計需要上億元，已透過縣府提出計畫向中央爭取前瞻經費補助；體育署官員日前會勘，認為具有相當大的開發潛力。

佐倉公墓禁葬30多年，市公所努力推動轉型為運動公園，市長魏嘉賢上任後，積極改善公園周邊環境，先是爭取中央經費鋪設1萬6000平方公尺的多功能運動草皮，接著爭取花東地區永續發展基金2000萬元，去年11月起施工改善基礙設施。

工程包括周邊串聯道路截彎取直並拓寬，新設排水設施、安裝路燈，經過近3個月施工，工程接近尾聲，預計下月初就可以通車，分擔中央路車流量。

魏嘉賢說，今年還獲得花東基金核定2222萬，將辦理佐倉全區起掘安置及其他公園改善工程。市公所正在佐倉執行無主墓起掘、鼓勵遷葬、清除空墓、整平地基與種植草皮，待無障礙環境營造第一期工程完成以及全區起掘安置後，下一步就是爭設花蓮全民運動館，目標要把占地9.7公頃的佐倉，營造成花蓮市、吉安鄉、新城鄉的共同生活圈中心。

根據市公所規畫，全民運動館為兩層樓，分別是運動中心及行政中心。設施部分有健身房、瑜珈或韻律教室、全齡體能訓練場及綜合球場等，初步規畫需要1億6200萬元，已透過縣府向中央爭取前瞻經費補助。