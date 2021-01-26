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台東立委劉櫂豪愛台東夢想計畫 徵件到3月2日

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
2020愛台東夢想資助計畫之一的滑步車比賽。圖／劉櫂豪服務處提供
2020愛台東夢想資助計畫之一的滑步車比賽。圖／劉櫂豪服務處提供

立法委員劉櫂豪2020愛台東夢想資助計畫本月24日發表成果，即日起到3月2日另開放申請2021年計畫，報名網址https://reurl.cc/R617m6

去年愛台東夢想計畫提供總獎金40萬元，有9組入選者勇敢追夢，歷經一年夢想培育落實，今年成果發表時，有興趣參與今年徵件的民眾和去年入選者充分交流。

劉櫂豪說，台東有許多青年對家鄉土地有著各式夢想，他從2015提撥選舉補助款辦愛台東夢想資助計畫，鼓舞更多人在台東實現夢想。　

他說，每個人各有愛家鄉土地的方式，去年有台東小孩滑步車比賽、為名建築師呂阿玉建築作品製作立體書、青年滑板比賽、人文地景小說、在鹿野教學童攝影、為運動選手提供防護巡迴講座、傳承阿美族樹皮工藝、建立衝浪工作室和部落表演課等。

劉櫂豪說，一年來9組入選者夢想已從種子開出成果，他期待這份台東夢想的推動力量能夠持續茁壯。

夢想 台東 劉櫂豪

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