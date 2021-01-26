防疫總動員 基隆22處人潮熱點消毒 扶手、欄干也是重點

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚事件，成為民眾關注焦點。基隆市環保局派人到基隆市火車站等人潮往來眾多地點消毒，全市鎖定22處熱點，預計本周完成消毒。

環保局清潔隊表示，隨著新冠肺炎疫情升溫，桃園醫院群聚感染事件擴散，同時配合農曆春節即將到來，預期出現購物人潮，規畫開始在基隆市火車站周邊、公車總站、東岸商場（公車循環站）、海洋廣場、市政府和各醫院等公共場所，進行防疫消毒。