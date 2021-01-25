開發冬山河親水公園溫泉 宜蘭縣府鑽井探勘
宜蘭縣政府為讓旅客全年能親近冬山河親水公園，編列新台幣1700萬元，啟動溫泉資源探勘，今天舉行溫泉探勘井開工典禮，預計明年2月完成溫泉區管理計畫提報交通部核定。
宜蘭縣長林姿妙表示，縣府構思開發冬山河親水公園溫泉資源，編列新台幣1700萬元規劃費，溫泉探勘預計5月完工，明年2月將計畫提報交通部核定，希望讓夏天有童玩節戲水、秋冬有溫泉可泡，帶動周邊觀光產業發展，大家一起拚出宜蘭好觀光、好經濟。
縣府工商旅遊處指出，這次以大地電磁法針對冬山河沿線調查，並邀請專家學者共同討論，配合溫泉休憩設施規劃，擇定親水公園大客車停車場作為溫泉探勘井位置，為兼顧探勘效能及品質，將以「TH75油壓式鑽井機」進行探勘，預計井深為800公尺。
另外，工商旅遊處指出，為避免與民爭利，住宿設施建置將不納入未來興建設施規劃，僅規劃溫泉泡腳池與湯屋，期望泡湯遊客的觀光量能可外溢至周邊民間飯店、民宿、休閒農業區及商圈等，提升整體觀光產業。
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