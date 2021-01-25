影／年前商場大樓消防演練 基市出動雲梯車展現救災靈活度

農曆年前是民眾前往商場採買購物的高峰期，人潮眾多加上用火用電頻率增加，災害發生風險相對提升。基隆市消防局今天下午在愛三路、仁二路口吉祥商業大樓，舉辦春節期間加強火災搶救演練，透過操練提升救災效率，提供購物民眾更安全的消費環境。

吉祥大樓是地上11層、地下1層的混凝土建築物，屬複合式商業大樓。今天的演練模擬2樓火鍋店發生火災，員工發現後試圖自行滅火，並報案及引導店內消費者避難。

演練設定火勢太大，火鍋店員工無力滅火，消防局派遣各式救災、救護各式車輛16 輛，人員50人到場，演練雙節梯救助、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為，過程逼真。

消防局長陳龍輝說，過年期間很多民眾會到公共場所消費，希望透過演習讓大家重視公共安全，同時展現基隆消防局救災能量、各單位協調性、設備操作和雲梯車使用靈活度，希望保護民眾過個平安快樂的新年假期。