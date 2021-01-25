基隆望海巷跨港景觀橋延到3月完工 欣賞無敵海景再等等

基隆市「望海巷漁港友善人行暨景觀跨橋工程」原訂本月底完工，但受氣候影響將延到3月間。基隆市長林右昌今天到工地視察時說，跨港景觀橋未來將銜接新北、基隆自行車道，加上濱海360度無敵山海美景盡收眼底，相信完工後，絕對會成為基隆觀光新亮點。

基市府產業發展處推動望海巷海灣串聯計畫，打造「望海藍帶鐵馬道」。處長黃駿逸說，前段自平浪橋頭到望海巷漁港安檢所，長約140公尺自行車道以「外掛」方式施工。後段八斗子車站到望海巷濱海遊憩中心，是長約250公尺平面自行車道，都在去年3月間開放使用。

望海巷跨港景觀橋工程2019年12月28日開工，預計今年1月底完工，但因連續降雨，工期延誤。黃駿逸說，望海巷漁港跨港景觀橋是串接前後段最後一哩路，3月間完工後可串連長潭及望海巷漁港親水空間，結合生態旅遊觀光、漁業轉型及休閒漁業等活動，吸引更多遊客造訪體驗。

林右昌今天上午到望海巷視察跨港景觀橋工程，目前中間段鋼梁吊掛作業已完成，剩下部分景觀鋪面、欄杆及景觀燈尚未組裝。基隆潮境公園、海科館和新北市水金九、東北角，未來透過望海巷景觀橋連成一氣，可望成為北台灣具魅力觀光廊帶。