海巡保障民眾安全 免費借用50件救生衣

花蓮有許多民眾在海岸釣魚、水域遊憩或其他活動時，因為未穿救生衣等防護裝備，容易發生溺水意外，過去救難案件1年就有10起事故。因此，海巡署第一二岸巡隊免費借用50件救生衣供民眾使用，分別放置在5處安檢所，盼藉此提高水域遊憩活動安全。

第一二岸巡隊表示，免費租借救生衣各放置在5處安檢所及執檢站，包括北埔執檢站5件、七星潭安檢所10件、花蓮漁港安檢所15件、鹽寮安檢所8件、石梯安檢所12件，總共50件。民眾若想要釣魚、水域遊憩或捕撈鰻苗等活動時，歡迎到上述5處地點借用救生衣，以維護自身安全。

為更有效推廣免費借用救生衣服務，岸巡隊安檢所主管陸續拜訪花蓮沿岸地區，北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處轄區的村里長，向村民們宣導海巡署目前有提供救生衣無償出借服務。