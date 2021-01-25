影/冬山河親水公園探勘井開工 宜蘭可望有第4個溫泉區

宜蘭冬山河親水公園去年被發現溫泉，縣政府編列經費進行溫泉探勘井鑿設工程，今天開工鑿井，將挖鑿800公尺深，根據之前初步探勘此處溫泉水質及水量均佳，預計明年2月劃設成為宜蘭第四個溫泉區。

宜蘭現有溫泉區包括礁溪溫泉區民國99年公告，面積277.38公頃。員山溫泉區103年公告，面積24.01公頃。蘇澳冷泉區103年公告，面積65.81公頃。 縣政府表示將來冬山河親水公園溫泉區將位於公元後方停車場附近面積以公有土地為劃設範圍 並且會進行溫泉區水總量管制。

冬山河親水公園傳出有溫泉，縣政府去年以大地電磁法針對冬山河沿線進行調查，發現確實有豐沛的溫泉水資源，而且水溫可到達四、五十度，經過邀請專家學者討論後，選定親水公園大客車停車場作為溫泉探勘井位置，採TH75油壓式鑽井機進行探勘，預計明年2月完成溫泉區管理計畫，並提報交通部核定成為溫泉區。

今天上午溫泉探勘井開工，地方人士相當期待並出席開工典禮。縣政府表示，冬山河親水公園民國83年落成啟用，早年風光一時，如今因建置至今多年，失去新鮮度，導致遊客下滑。

縣長林姿妙表示，親水公園目前夏天舉辦童玩節活動可以玩水，希望未來冬天有溫泉也可以泡湯，將打造親水公園四季都能夠發展遊憩觀光旅遊活動，帶動周邊的觀光產業效益。