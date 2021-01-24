快訊

部桃轉紅區警戒！三族群全列居家隔離 預計5千人疫情以來之最

花蓮環保局推減塑 東大門夜市8成店家響應

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環境保護局輔導東大門夜市餐飲攤商，推動少用一次性餐具、垃圾分類等作為，有82.4%的攤商加入，將垃圾控制在2千公斤內。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環境保護局輔導東大門夜市餐飲攤商，推動少用一次性餐具、垃圾分類等作為，有82.4%的攤商加入，將垃圾控制在2千公斤內。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮縣環境保護局輔導東大門夜市餐飲攤商，推動少用一次性餐具、垃圾分類等作為，餐飲業者250家中，有206家表達參與意願，82.4%的攤商加入配合。東大門夜市榮譽主委林文松表示，去年暑假垃圾量比前期多2成，目前整體垃圾量約有2千公斤，其中回收部分可變賣1萬餘元，捐贈給街友。

環保局指出，除了內用及外帶不使用一次性餐具、垃圾分類外，更規畫在夜市陸續設置油煙防制設備及廢（汙）水油脂攔截器，並維持公廁整潔。

林文松說，觀察下來，發現飲料用環保杯減免5元左右，或加量優惠活動，吸引消費者選用，一次性塑膠杯才有比較明顯減少的趨勢。不過隨著環保局大力宣導，加上環保意識抬頭，夜市回收桶都是滿的，交由街友帶到回收場變賣。

環保局表示，去年多次配合縣府年度大型活動，於東大門夜市內推動各項自備餐具優惠措施，以一次性塑膠餐具減量為主軸，推動環保杯租賃服務及自備環保杯優惠活動。並結合減廢商店、低碳旅店等一系列觀光行程，讓民眾來花蓮除了能到夜市及店家享受特色的食物外，也提供低碳環保、潔淨優質住宿旅行體驗。

環保局長饒忠表示，將持續進行輔導，評選不只是比較優劣，更希望大家改善環境，共享減塑、低碳的生活。

夜市 餐具

相關新聞

花蓮縣考古博物館開幕 三大展區還原古物現場

花蓮縣唯一的考古博物館今天正式開幕，由80萬文物輪流展出，2層樓分別展示史前文物及玉器、陶罐等，試營運期間免費參觀。其中...

增加城市美感 台東5鄉鎮市推建築挽面老屋新生計畫

台東縣30年到40年老屋比率始終高居全台前4名，縣府去年推動建築挽面與老厝新生計畫改變城市風貌，民眾反應不錯，今年再度啟...

宜蘭橋通車典禮獨缺市長江聰淵 他典禮前臉書開砲

宜蘭橋今天舉行通車典禮，這座橋位於宜蘭市，包括行政院政務委員吳澤成及民進黨立委陳歐珀、縣議員及地方人士都出席，抬面上獨缺...

基隆天顯宮流傳神蹟 軍人信徒多又稱將軍廟

基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間有不少神跡流傳，接受信徒「問事」，排解人生難關。廟方說，軍中有不少校級軍官或將官是...

萬瑞快速道路25日起護欄油漆 逐段封閉外側車道請小心

公路總局第1區養護工程處表示，台62線萬瑞快速道路西向瑞濱到四腳亭路段（指標18K~11K+500），25日起到29日的...

蘇花改便道封閉 南澳居民大喊不便

蘇花改全段本月19日起開放大貨車通行，大南澳陸橋原先設置的通行便道，當天隨即拆除，造成南澳地區金洋、武塔居民出入不便，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。