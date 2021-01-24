花蓮環保局推減塑 東大門夜市8成店家響應

花蓮縣環境保護局輔導東大門夜市餐飲攤商，推動少用一次性餐具、垃圾分類等作為，餐飲業者250家中，有206家表達參與意願，82.4%的攤商加入配合。東大門夜市榮譽主委林文松表示，去年暑假垃圾量比前期多2成，目前整體垃圾量約有2千公斤，其中回收部分可變賣1萬餘元，捐贈給街友。

環保局指出，除了內用及外帶不使用一次性餐具、垃圾分類外，更規畫在夜市陸續設置油煙防制設備及廢（汙）水油脂攔截器，並維持公廁整潔。

林文松說，觀察下來，發現飲料用環保杯減免5元左右，或加量優惠活動，吸引消費者選用，一次性塑膠杯才有比較明顯減少的趨勢。不過隨著環保局大力宣導，加上環保意識抬頭，夜市回收桶都是滿的，交由街友帶到回收場變賣。

環保局表示，去年多次配合縣府年度大型活動，於東大門夜市內推動各項自備餐具優惠措施，以一次性塑膠餐具減量為主軸，推動環保杯租賃服務及自備環保杯優惠活動。並結合減廢商店、低碳旅店等一系列觀光行程，讓民眾來花蓮除了能到夜市及店家享受特色的食物外，也提供低碳環保、潔淨優質住宿旅行體驗。

環保局長饒忠表示，將持續進行輔導，評選不只是比較優劣，更希望大家改善環境，共享減塑、低碳的生活。