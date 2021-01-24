花蓮縣考古博物館開幕 三大展區還原古物現場

花蓮縣唯一的考古博物館今天正式開幕，由80萬文物輪流展出，2層樓分別展示史前文物及玉器、陶罐等，試營運期間免費參觀。其中鎮館之寶是花岡山文化的「月眉石槽」，是新石器時代保存下來的珍貴古物，之前差點變賣成為景觀池塘，幸虧民眾搶救回來，並捐贈予考古博物館。

花蓮縣考古博物館耗費近6年規畫，總經費7200萬元，是由縣府經營的博物館，1樓有常設花蓮考古文物三大展區及體驗區，還原考古現場，以地層堆疊概念，結合互動投影效果，帶領民眾研究並理解文物背後的文化；2樓為開放式庫房，用玻璃櫃典藏展示陶瓷玉器，讓民眾可清楚欣賞文物。

文化局表示，花蓮縣考古博物館屬於縣級，是地方文化館，編列正式人員8人、導覽志工25人。目前通過文資身分的是「月眉石槽」，確認年代距今3千年至2千年間，以石英雲母片岩打造，長約229公分、寬約161公分、高約27公分，重達1240公斤，是少見的大形石槽；其餘出土文物也有價值，但還沒經過指定的行政程序。

捐贈月眉石槽的是壽豐鄉居民彭群元，他說，2012年買了壽豐的土地，收到文化局通知原有的石槽不見蹤影，還好追討回來，否則就要變成景觀池子，並捐贈給文化局展出，為地方考古盡一分心力。

受邀參加開幕式的成功大學考古研究所教授劉益昌說，花蓮考古博物館的建立，象徵地方考古往前跨了一大步，台灣每個地方都有屬於自己的歷史，各縣市都應向花蓮看齊，讓所有的文獻都回歸地方。