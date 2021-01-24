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增加城市美感 台東5鄉鎮市推建築挽面老屋新生計畫

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣內最菁華的市中心屋齡也很高，縣府推動建築挽面與老厝新生計畫，改變城市風貌。記者施鴻基／攝影
台東縣內最菁華的市中心屋齡也很高，縣府推動建築挽面與老厝新生計畫，改變城市風貌。記者施鴻基／攝影

台東縣30年到40年老屋比率始終高居全台前4名，縣府去年推動建築挽面與老厝新生計畫改變城市風貌，民眾反應不錯，今年再度啟動，希望增加城市美感，明天起受理第一階段申請，名額共185件，為期1個月。目標以台東、大武、關山、池上、成功5鄉鎮市為主。

計畫包括「街屋立面更新」及「斜屋頂」獎勵補助，其中「街屋立面更新」計畫補助170件 ，屋齡20年以上沿街面建物適用，每件補助工程金額60%，上限40萬元；「斜屋頂」計畫補助15件，一樣是60%，上限20萬元。縣府建設處在5鄉鎮市畫定示範計畫區，鼓勵示範區內住戶申請，但非示範區內住戶也可提出。

建設處表示，台東縣老屋比率相當高，即使台東地王光明、正氣路口附近住宅也一樣，內政部去年統計全國屋齡，發現台東近22萬人口有8萬多處建物，但10年以下房屋占9.86%，20年以下也僅才18.31%，30年以上老屋卻占61.11%。其中40年到50年老屋有25.96%，是全台比率第2高的城市。

偏偏台東地震、颱風多，房屋受損的機率比西部高，所以縣府才推動相關計畫，希望改變市容，也間接鼓勵民眾修繕老屋，避免發生危險。以民國105年的尼伯特颱風為例，17級強陣風強襲掃台東市區，許多建物受損，已顯老舊的市容更糟。

縣府去年在台東市和大武鄉推動景觀再造計畫，範圍包括台東市新生路、中華路一帶；今年則計畫在台東市光明路、中山路等地推動，期盼讓台東變得年輕一點，不再一眼望去全是老屋。

住戶黃秀明說，自家住宅已經使用32年，但自費修繕估價要近百萬元，實在花不下去，如今政府提供補助，他家又在示範計畫區域內，他一定會去申請。

台東縣內最菁華的市中心屋齡也很高，縣府推動建築挽面與老厝新生計畫，改變城市風貌。記者施鴻基／攝影
台東縣內最菁華的市中心屋齡也很高，縣府推動建築挽面與老厝新生計畫，改變城市風貌。記者施鴻基／攝影
台東縣內最菁華的市中心屋齡也很高，縣府推動建築挽面與老厝新生計畫，改變城市風貌。記者施鴻基／攝影
台東縣內最菁華的市中心屋齡也很高，縣府推動建築挽面與老厝新生計畫，改變城市風貌。記者施鴻基／攝影

台東 老屋

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