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遭批無視防疫又辦宜蘭橋通車 縣府：依中央指引

中央社 / 宜蘭24日電
宜蘭橋去年10月階段性通車，今天舉辦通車典禮。記者戴永華／攝影
宜蘭橋去年10月階段性通車，今天舉辦通車典禮。記者戴永華／攝影

宜蘭橋去年10月階段性通車，宜蘭市長江聰淵批評今天又舉辦通車典禮，無視中央建議避免大規模群聚活動，宜蘭縣政府表示，活動有依中央指引採取實名制，也有量體溫和戴口罩。

宜蘭橋自民國108年8月13日封閉舊橋，縣府籌措約新台幣5.11億元改建，新橋已於去年10月階段性通車，工程團隊之後積極進行橋梁兩側人行道及自行車道工項，同時在人行空間內設置觀景平台可遠望龜山島，縣府今天舉辦宜蘭橋全面開放通行典禮。

不過，江聰淵發出聲明稿指出，宜蘭橋在不到2年的工期內，縣府多次辦理視察、慰問行程，在配合營造個人形象的媽祖文化節繞境活動而辦理通車後，不到3個月的時間內，又要辦理一次通車典禮。

江聰淵說，宜蘭縣長林姿妙為營造「剪綵王」形象，無視中央建議避免辦理大規模群聚活動，仍規劃好大喜功的儀式，實在是令人擔心與不解。況且，宜蘭橋改建工程完工後尚未完成驗收，不久的將來還要移撥宜蘭市公所管理，難不成，縣府還要再辦驗收典禮及移撥典禮嗎？

對此，縣府表示，林姿妙曾多次視察宜蘭橋工程，其中兩次安排在夜間和凌晨屬於私人行程，並無「好大喜功」，今天的通車典禮也有依中央流行疫情指揮中心指引處理。

縣府指出，宜蘭橋是溪北地區重要交通節點，為免影響民眾生活作息，工程團隊除緊盯進度，同時在主線道完成後先行通車，期望縮短交通陣痛期。今天包含自行車道等周邊工程完成後全線通車，對所有宜蘭人而言，是非常重要的喜事。

至於工程驗收及移交程序，雖然工程已獲得勞動部金安獎肯定，縣府仍須依契約履行相關驗收程序，以確保工程品質及用路人安全，並於驗收後再予移交宜蘭市公所接管，此2項程序均屬行政機關內部作業程序，縣府對相關誤解，深表遺憾。

江聰淵 林姿妙

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