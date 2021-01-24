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宜蘭橋通車典禮獨缺市長江聰淵 他典禮前臉書開砲

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院政務委員吳澤成及縣長林姿妙等人牽著小朋友的手，共同走過新完成的宜蘭橋人行步道，「這座新橋是為你們建的，未來要好好珍惜使用」，通車典禮溫馨。記者戴永華／攝影
行政院政務委員吳澤成及縣長林姿妙等人牽著小朋友的手，共同走過新完成的宜蘭橋人行步道，「這座新橋是為你們建的，未來要好好珍惜使用」，通車典禮溫馨。記者戴永華／攝影

宜蘭橋今天舉行通車典禮，這座橋位於宜蘭市，包括行政院政務委員吳澤成及民進黨立委陳歐珀、縣議員及地方人士都出席，抬面上獨缺市長江聰淵。縣長林姿妙致詞時，特別感謝中央到地方單位，以及辛苦的工程人員及工作團隊，深深一鞠躬。

歷經80多年的宜蘭橋，早在40年前訂定防洪計畫時就該改建，近年每遇颱風來襲，因通水斷面不足，讓河川局人員提心吊膽。宜蘭橋改建於去年10月25日主橋面完工時，先開放第一階段主橋通行，今天連同兩側的人行步道及自行車道完工，才算正式通車並舉行通車典禮。

吳澤成擔任副縣長時敲定橋梁設計，他表示，早年因考量引道與橋面必須要等高，導致為顧及防洪高度，最後橋梁會高於兩端的民房，造成必須拆民宅，後來經過討論，把橋兩端土堤打掉，橋長從160公尺延長240公尺，成為一座曲線型橋面，兼顧防洪需求及避免拆除民房的「雙贏」。

宜蘭橋於108年3月改建動工，工程經費5.11億元，其中縣政府編列配合款6千多萬元。吳澤成特別肯定工程公司及承包把橋梁品質做得非常好，也感謝林縣長帶領縣府團隊接棒完成。

陳歐珀則提到也要感謝前代理縣長陳金德任內編列預算，尤其從頭到尾力挺宜蘭的關鍵人物政務委員吳澤成，陳歐珀最後藉著大家的掌聲感謝林縣長全力支持，建設不分黨派，應該好好珍惜努力的成果。

市長江聰淵未出現典禮會場，典禮前他在臉書貼文強烈批評林姿妙勞師動眾、好大喜功，指縣府再次舉辦盛大的通車典禮，耗費費用及人力，宜蘭橋到底要辦幾次通車典禮？！還說林姿妙是「剪綵王」、「割稻仔尾」。

林姿妙對此並無正面回應，她致詞除了4度感謝政委吳澤成、陳歐珀、施工團隊及地方各界人士，最後還深深一鞠躬。她說，80幾年的舊橋功成身退，這座新橋除了讓民眾通行便利，還保留橋墩及橋台成為休閒公園，兼顧歷史及人文。

縣政府表示，配合工程進度做到哪裡、可以通行到哪裡，縣府為了民眾需求就開放到哪裡；10月25日是主橋面完成開放民眾通行，當天媽祖文化節的陣頭經過祈福，並沒有辦通車典禮，今天邀請中央及地方各界參加才是通車典禮，典禮簡單隆重且溫馨，安排由小朋友帶頭先通行，盼未來下一代好好珍惜使用這座橋梁。

宜蘭橋人行步道特別設計有景觀座椅，可以坐在這裡欣賞開闊的橋河美景。記者戴永華／攝影
宜蘭橋人行步道特別設計有景觀座椅，可以坐在這裡欣賞開闊的橋河美景。記者戴永華／攝影
行政院政務委員吳澤成及縣長林姿妙等人牽著小朋友的手，共同走過新完成的宜蘭橋人行步道，「這座新橋是為你們建的，未來要好好珍惜使用」，通車典禮溫馨。記者戴永華／攝影
行政院政務委員吳澤成及縣長林姿妙等人牽著小朋友的手，共同走過新完成的宜蘭橋人行步道，「這座新橋是為你們建的，未來要好好珍惜使用」，通車典禮溫馨。記者戴永華／攝影
宜蘭橋人行步道特別設計有景觀座椅，可以坐在這裡欣賞開闊的橋河美景。記者戴永華／攝影
宜蘭橋人行步道特別設計有景觀座椅，可以坐在這裡欣賞開闊的橋河美景。記者戴永華／攝影

吳澤成 林姿妙 陳歐珀

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