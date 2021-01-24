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基隆天顯宮流傳神蹟 軍人信徒多又稱將軍廟
基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間有不少神跡流傳，接受信徒「問事」，排解人生難關。廟方說，軍中有不少校級軍官或將官是信徒，將軍若事先告知廟方，會著軍裝來廟參拜，必定擊鼓鳴鐘迎接，以示敬重，天顯宮因此也被稱為「將軍廟」。
天顯宮位於和平島山頂上，面對基隆港，景色優美。廟內供奉伍顯大大帝文殊師利菩薩，伍顯二大帝長眉尊者，伍顯三大帝韋馱菩薩，伍顯四大帝華光天王，伍顯五大帝夜遊神，主神伍顯靈官大帝（二大帝）。
伍顯靈官大帝接受民眾「問事」，傳出不少神跡。天顯宮管委會總務處長李進復說，他也是神跡見證者，20多年前他3歲女兒在一場意外中，頸部以下被攤販的熱油燙傷，他到天顯宮請求指點迷津，二大帝透過乩身告訴他，要將女兒轉送另一家醫院。他擔心女兒身體會留下傷疤，二大帝也說不會，事後都獲得驗證，讓他深信不疑。
天顯宮信徒眾多，年節慶典常有總統、副總統、院長蒞臨參拜。天顯宮也有不少軍官、將官信徒，基隆港有海軍營區，也有陸戰隊陣地，信徒以海軍居多。上校若升任將軍會來還願，也有現任將軍走訪，軍令系統最高首長參謀總長也來過。
廟方說，為了表示對將軍的重視，當將軍穿著軍裝來廟參拜，會比照政界要員蒞臨，擊鼓鳴鐘迎接。天顯宫的信徒將星熠熠，因此也被稱為將軍廟。
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