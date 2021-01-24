快訊

散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆天顯宮流傳神蹟 軍人信徒多又稱將軍廟

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆和平島天顯宮神蹟在民間流傳，並有不少校級、將軍信徒，被稱為「將軍廟」。記者邱瑞杰／攝影
基隆和平島天顯宮神蹟在民間流傳，並有不少校級、將軍信徒，被稱為「將軍廟」。記者邱瑞杰／攝影

基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間有不少神跡流傳，接受信徒「問事」，排解人生難關。廟方說，軍中有不少校級軍官或將官是信徒，將軍若事先告知廟方，會著軍裝來廟參拜，必定擊鼓鳴鐘迎接，以示敬重，天顯宮因此也被稱為「將軍廟」。

天顯宮位於和平島山頂上，面對基隆港，景色優美。廟內供奉伍顯大大帝文殊師利菩薩，伍顯二大帝長眉尊者，伍顯三大帝韋馱菩薩，伍顯四大帝華光天王，伍顯五大帝夜遊神，主神伍顯靈官大帝（二大帝）。

伍顯靈官大帝接受民眾「問事」，傳出不少神跡。天顯宮管委會總務處長李進復說，他也是神跡見證者，20多年前他3歲女兒在一場意外中，頸部以下被攤販的熱油燙傷，他到天顯宮請求指點迷津，二大帝透過乩身告訴他，要將女兒轉送另一家醫院。他擔心女兒身體會留下傷疤，二大帝也說不會，事後都獲得驗證，讓他深信不疑。

天顯宮信徒眾多，年節慶典常有總統、副總統、院長蒞臨參拜。天顯宮也有不少軍官、將官信徒，基隆港有海軍營區，也有陸戰隊陣地，信徒以海軍居多。上校若升任將軍會來還願，也有現任將軍走訪，軍令系統最高首長參謀總長也來過。

廟方說，為了表示對將軍的重視，當將軍穿著軍裝來廟參拜，會比照政界要員蒞臨，擊鼓鳴鐘迎接。天顯宫的信徒將星熠熠，因此也被稱為將軍廟。

基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間流傳不少神蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間流傳不少神蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆和平島天顯宮有不少校級、將軍信徒，被稱為「將軍廟」。圖／天顯宮提供
基隆和平島天顯宮有不少校級、將軍信徒，被稱為「將軍廟」。圖／天顯宮提供

延伸閱讀

疫情升溫 桃園多間知名廟宇取消拜頭香活動

因應防疫需求！ 台中萬和宮取消除夕夜發錢母

南投「泡麵土地公」好意被浪費？他看廚餘桶驚：要珍惜食物

雲林馬光蘇王爺新廟建成

相關新聞

基隆天顯宮流傳神蹟 軍人信徒多又稱將軍廟

基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間有不少神跡流傳，接受信徒「問事」，排解人生難關。廟方說，軍中有不少校級軍官或將官是...

萬瑞快速道路25日起護欄油漆 逐段封閉外側車道請小心

公路總局第1區養護工程處表示，台62線萬瑞快速道路西向瑞濱到四腳亭路段（指標18K~11K+500），25日起到29日的...

蘇花改便道封閉 南澳居民大喊不便

蘇花改全段本月19日起開放大貨車通行，大南澳陸橋原先設置的通行便道，當天隨即拆除，造成南澳地區金洋、武塔居民出入不便，被...

宗教巡禮／基隆天顯宮 擊鼓鳴鐘迎將軍

基隆和平島天顯宮主祀伍顯靈官大帝，民間有不少神跡流傳，接受信徒「問事」，排解人生難關。廟方說，軍中有不少校級軍官或將官是...

花蓮秀林桃子受寒害 獲農委會救助

寒流一波波，國內農作物陸續受寒害。花蓮縣府主動了解，發現秀林鄉桃樹，南區玉里、富里秧苗，以及瑞穗鄉鳳梨花都因低溫出現災損...

苦旱！卑南上圳輪灌 發電也減半

旱象擴大，繼關山、池上約3600公頃農田啟動分區輪流灌溉，台東縣農田水利會宣布卑南上圳也跟進，1500多公頃稻田受影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。