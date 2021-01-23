蘇花改便道19日起封閉 南澳居民大喊不便民

蘇花改全段本月19日起開放大貨車通行，大南澳陸橋原先設置的通行便道，當天隨即拆除，造成南澳地區金洋、武塔居民出入不便，被迫改繞遠路，甚至有用路人未注意便道取消，只能行駛至花蓮和平才能折返，在地方引起民怨。對此，公路總局解釋，便道拆除是配合環評說明書承諾，民眾前往金洋、武塔，建議改走舊蘇花公路。

蘇花改南澳至和平路段，原先在南澳地磅站前設有車行便道，小客車、大貨車若走大南澳陸橋，可從便道下蘇花改接台9丁舊蘇花公路，省去停等南澳平交道時間，該條便道也成為金洋、武塔等居民重要的出入口。

今年蘇花改南澳至和平、和中至大清水路段，19日起開放大貨車行駛，該條便道配合封閉，有不知情的用路人駛入大南澳陸橋後，才發現便道封閉，被迫延蘇花改一路行駛至和平才能折返。突如其來的封路，讓金洋、武塔等居民大喊不便，行駛里程較原先多出2至3公里。

金洋村陳姓居民抱怨，公路總局封路突然，讓居民無所適從，舊路需經南澳平交道，若碰到台鐵尖峰時間，需額外花上停等火車時間，且指標牌不清，她就碰過多名前往金洋的外地人，誤入蘇花改，因找不到出口，只能行駛至和平才能折返，多花半小時以上，希望公路單位恢復原先設置的便道，讓在地區民也能享受蘇花改的便利。

對此，公路總局澄清，依蘇花改環評說明書規定，在開放大貨車通行後大南澳陸橋便道就要拆除，若要恢復便道設置，需要重新修改環評說明書，蘇花改並非快速道路、國道，沿線並無設置出入口匝道，建議前往金洋、武塔民眾，經南澳平交道走台9丁線舊蘇花公路前往。