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500元防疫保單之亂 花蓮郵局今匯款增8倍加開窗口處理

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮國安郵局今早湧入大批民眾，要辦理防疫保單的保費匯款。記者王燕華／攝影
花蓮國安郵局今早湧入大批民眾，要辦理防疫保單的保費匯款。記者王燕華／攝影

台灣產物保險公司推出的防疫保單銷售爆量，台產公司宣布下周一下午5時起暫停收件。不少民眾擔心保不到，趕在截止日前，今天湧入郵局保費，花蓮唯一周六上午仍營業的國安郵局，一早人潮不斷，加開專門窗口處理防疫保單，到中午約受理1600件劃撥，是平常8倍。

台產公司推出的「法定傳染病防疫費用保險」只要未滿75歲本國籍人士且人在國內都可投保，年繳保費250元保額5萬元，年繳保費500元保額10萬元，被保險人只要收到衛生局的隔離或檢疫通知書，就可獲得理賠，被認為相當「佛心」。

這張保單去年12月22日開賣，因近日本土疫情升溫，刺激民眾投保意識而熱銷，台產公司昨宣布提前在下周一下午5時暫停收件。

花蓮張姓保險業務員說，這兩天防疫保單超級搶手，「連到影印店加印空白要保書，不認識的店員看到都搶著加保」，她昨天開始受理，一天就簽了30幾件，還有幾十件排隊，處理到手軟。

防疫保單可用信用卡刷卡或劃撥匯款繳納保費，花蓮唯一周六上午仍營業的花蓮市國安郵局，一早湧現人潮，絕大多數手上拿著填好的要保書，要劃撥保費。

花蓮郵局表示，昨天已預做準備，國安郵局今天開9個窗口處理儲匯業務，上午發現劃撥人多，立刻調撥1個窗口專門辦理防疫保單，並加開1個快速窗口紓解人潮，只要是中午12點結束營業前進入郵局，一定幫民眾辦到好。

花蓮郵局統計，上午就受理1600件劃撥，是平常同時段的8倍量；預估下周一可能還會有大量人潮，仍會增開專門窗口辦理。

花蓮國安郵局今早湧入大批民眾，要辦理防疫保單的保費匯款。記者王燕華／攝影
花蓮國安郵局今早湧入大批民眾，要辦理防疫保單的保費匯款。記者王燕華／攝影

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