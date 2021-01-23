基隆多雨忠孝、仙洞國小操場、體館破損 議員爭取改善

基隆多雨潮濕不少學校設施老舊破損，近日有2校獲得解決。忠孝國小操場空間破損嚴重，學生易跌傷，市議員張顥瀚爭取改善預算，預計3月中完成操場改建；仙洞國小體育館天花板漏水、木質地板腐蝕、油漆脫落，市議員張秉鈞協助爭取經費修繕，維護學童安全。

忠孝國小因基隆氣候潮濕，加上校園排水工程建置不良，導致操場空間破損嚴重，學生及民眾在使用上經常會因為坑洞而跌倒、受傷。市議員張顥瀚去年到校園訪視時，接獲校長蘇勇輝反映，了解學校的困境後，向市府爭取改善的預算，獲市府支持。

張顥瀚表示，經過了解後發現其中最大的問題就是在校園的排水，但因為忠孝國小位處於半山腰上，大型工程車輛出入困難，要改善校內排水必須花費大量的預算。經過不斷協調後，成功爭取將近100萬元的預算來改善校園的環境，工程已經在去年年底順利招標出去，接下來操場上也將結合學生創意，打造獨特的運動空間。

另外，仙洞國小體育館天花板漏水、木質地板腐蝕、油漆脫落，校長彭雪峰表示，仙洞國小已爭取中央經費補助，並在寒假期間進行修繕體育館漏水問題。感謝張秉鈞為學校爭取體育館油漆重新粉刷、木質地板、窗戶及電扇替換，讓師生擁有更優質的教學環境。