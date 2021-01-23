用路人注意 台14甲、台8線五路段25日起施工交管

公路總局太魯閣工務段將於本月25日起到農曆年前，在台8線中橫公路、台14甲線共5個路段邊坡施工，施工期間將有交管措施。其中，台8線174.9公里處錐麓隧道周一到周六上午8時到下午5時，每2小時放行10分鐘，管制時間最長，公路單位籲請用路人注意管制時段，配合通行。

太魯閣工務段表示，5處施工路段包括台14甲線34k+180克難關、台8線129k+400慈航橋、台8線168k+260天祥路段明隧道、台8線174k+900 錐麓隧道、台8線184k+100峽谷橋。其中克難關、慈航橋、都是周一到周五上午8時至下午5時，每整點放行10分鐘，天祥路段全日有紅綠燈管制，單線雙向輪放。

錐麓隧道因為在本月12日發生嚴重落石坍方，必須進行搶災工程，公路總局請來吊車進駐施工，因當地路幅較窄，且要趕在過年前搶修到一定程度，因此管制時間較長，每2小時才放行10分鐘（上午8時、10時、中午12時、下午1時、3時、5時），只有周日不管制；為了減少用路人等候時間，峽谷橋施工路段採周一到周五上午8時至下午5時機動管制。